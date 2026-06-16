Blanco, la película sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ya tiene fecha de estreno - UNIVERSAL

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Blanco, la película sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco dirigida por Félix Viscarret (Patria, Bajo las estrellas) se estrenará en los cines el 9 de julio de 2027. El largometraje llegará así a las salas en el marco del 30.º aniversario del asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya) perpetrado por la banda terrorista ETA el 13 de julio de 1997.

"Después de Patria, este proyecto representa para mí una responsabilidad y un reto muy importante", afirma el director Félix Viscarret que asegura que el filme "implica volver a aquellos acontecimientos tan significativos, siguiendo el punto de vista de una serie de periodistas vascos que lo vivieron en primera línea y cuya labor fue vital a la hora de informar, contribuir a la toma de conciencia, e incluso luchar para que las cosas cambiaran". "Sus testimonios son conmovedores y me han llevado a adentrarme en un relato apasionante, complejo y profundamente humano", señala el cineasta.

El rodaje del filme, según informa Universal Pictures International Spain en un comunicado, comenzará el próximo 5 de octubre y contará con un presupuesto de 8 millones de euros. Próximamente se anunciará el reparto que encabezará la cinta producida por Nadie es Perfecto y la productora vasca Euskadi Movie, con la participación de Netflix.

Para Kiko Martínez, productor de la película y fundador de Nadie es Perfecto, Blanco supone "uno de los mayores retos profesionales de nuestra trayectoria". "Queremos acercarnos a estos hechos con el máximo rigor y respeto, apoyándonos en los testimonios más cercanos y en la mirada de los periodistas que ayudaron a contar uno de los acontecimientos más mediáticos y trascendentes de la historia reciente de España", señala.