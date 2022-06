Black Phone y ET, en la 18 Muestra SYFY de Cine Fantástico que arranca en Madrid

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

El canal de ciencia ficción SYFY vuelve a organizar del 26 al 29 de mayo su Muestra de Cine Fantástico, que en este 2022 cumple 18 edición. El evento tendrá lugar en el cine Palacio de la Prensa de Madrid, ubicado en la Plaza del Callao.

Los abonos y entradas individuales ya están a la venta en la propia web del cine Palacio de la Prensa, y todas las películas se proyectarán en VOSE salvo las sesiones matinales (12:00 horas) del sábado y del domingo, que son de entrada libre.

La muestra arrancará este mismo jueves a las 21:30 horas con la proyección de Black Phone, de Scott Derrickson (Doctor Strange), cuyo estreno en cines está programado para el próximo 24 de junio.

"En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas", reza la sinopsis del film protagonizado por Ethan Hawke.

La programación durante el resto de la 18 Muestra de Cine Fantástico de SYFY es la siguiente:

VIERNES 27 DE MAYO

- 15:30h Settlers (2021) de Wyatt Rockefeller.

Tras un desastre ecológico, una familia de la Tierra intenta sobrevivir en un Marte desolado. Reza (Jonny Lee Miller) y su mujer Ilsa (Sofia Boutella), hacen lo que pueden para proteger a su hija de 9 años Remmy (Brooklynn Prince) de los peligros de este entorno hostil.

- 17:30h Inexorable (2021) de Fabrice Du Welz.

Marcel Bellmer busca desesperadamente inspiración para la novela que sigue a su bestseller "Inexorable" y se muda con su familia a la antigua mansión familiar de su esposa. Mientras se acostumbran a su nueva vida, la silueta de una joven llamada Gloria acecha alrededor de la casa. Parece fascinada por la obra literaria de Marcel y decidida a echar raíces en la familia.

- 19:50h Let the Wrong One in (2021) de Conor McMahon.

Matt es un ingenuo adolescente que trabaja en un supermercado. Su vida cambia cuando descubre que su hermano mayor, un marginado llamado Deco, se ha convertido en un vampiro. Entonces tiene que decidir si lo ayuda a continuar con vida o, por el contrario, clavarle una estaca para que no muerda a nadie.

- 22:00h Freaks Out (2021) de Gabriele Mainetti.

Roma, 1943. Fulvio (Claudio Santamaria) está cubierto de pelo de la cabeza a los pies; Matilde (Aurora Giovinazzo) es tan eléctrica que enciende las bombillas metiéndoselas en la boca; Mario (Giancarlo Martini) sufre de enanismo; Cencio (Pietro Castellitto) escupe luciérnagas y cambia la forma de los insectos. E Israel (Giorgio Tirabassi) es el dueño y director del circo que los acoge a todos, como una familia sui generis.

- 01:15h The Nanny's Night (2021) de Ignacio López.

Bianka acepta el trabajo por una noche de niñera. Pronto, descubrirá que ella es parte de una secta satánica en línea y esa misma noche tendrá lugar su rito de iniciación: el sacrificio de una virgen.

SÁBADO 28 DE MAYO

- 12:00h E.T El Extraterrestre (1982) de Steven Spielberg.

Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

- 15:30h Shot in the Dark (2021) de Keene McRae.

Hace dos años, William Langston cometió un error que afectaría el curso de su vida. Ahora, con un asesino suelto en su ciudad natal y su círculo de amigos cayendo uno por uno, William se enfrenta a sus mayores miedos, así como a su propia mortalidad.

- 17:20h Apps (2021) de Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas y José Miguel Zúñiga.

Cuatro historias donde una aplicación abrirá las puertas al terror.

- 19:20h Sky Sharks (2021) de Marc Fehse.

En las profundidades del océano Ártico permanece un laboratorio abandonado en el que los nazis desarrollaron una increíble y brutal arma secreta durante los últimos meses de la II Guerra Mundial. Una expedición despierta accidentalmente un ejército letal de tiburones zombis voladores manipulados genéticamente, así como superhombres, que surcarán los cielos buscando venganza de cualquier avión que se encuentren en su camino. Un comando de élite es enviado para detener esta amenaza y acabar con los tiburones voladores que quieren conquistar los cielos.

- 21:25h The Advent Calendar (2021) de Patrick Ridremont.

Eva, una antigua bailarina, vive postrada en una silla de ruedas sin poder caminar. Su monótona vida cambia cuando su amiga Sophie le regala un antiguo calendario de adviento para recibir la Navidad, un objeto de madera que tiene poderes mágicos: cada ventanita que abre contiene una sorpresa que provoca repercusiones en la vida real, algunas buenas, pero la mayoría malas. Ahora Eva deberá decidir entre deshacerse del calendario o volver a andar, aunque eso provoque muertes a su alrededor.

- 00:15h Slumber Party Massacre (2021) de Danishka Esterhazy.

Dana, hija del único superviviente de una masacre en 1993, se va de viaje de fin de semana con sus amigos. Después de que su coche se avería en el mismo pueblo donde su madre luchó una vez contra el Driller Killer, Dana y sus amigos deben encontrarse cara a cara con el hombre que ha perseguido la vida de su madre durante los últimos 30 años.

DOMINGO 29 DE MAYO

- 12:00h Marmaduke (2022) de Mark A.Z. Dippé, Matt Philip Whelan.

Un perro faldero demasiado grande, con una veta irascible y una inclinación por las travesuras, se atempera con un profundo sentido de amor y responsabilidad por su familia.

- 15:30h Night Raiders (2021) de Danis Goulet.

Año 2043. En un futuro post-apocalíptico, en una Norteamérica controlada por el ejército, los niños son considerados propiedades estatales. Separados de sus padres, se entran en escuelas militares para luchar por el régimen. Niska es una madre que lucha por salvar a su hijo de este destino.

- 17:40h The Boy Behind the Door (2021) de David Charbonier y Justin Powell.

Cuando Bobby y su mejor amigo, Kevin, son secuestrados y encerrados en una extraña casa en mitad de ninguna parte, el primero logra escapar. Pero a medida que se aleja escucha los gritos desesperados de su compañero, por lo que decide dar media vuelta y tratar de ayudarle.

- 19:33h The Cellar (2022) de Brendan Muldowney.

La hija de Keira Woods desaparece misteriosamente en el sótano de su nueva casa. Pronto descubre que hay una entidad antigua y poderosa que controla su hogar a la que tendrá que enfrentar o arriesgarse a perder el alma de su familia para siempre.

- 21:45h Virus 32 (2021) de Gustavo Hernández.

Se desata un virus y una escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Los enfermos se convierten en cazadores y solo calman su fiebre matando sin escrúpulos a todos los que aún no están infectados. Sin darse cuenta de esto, Iris y su hija pasan el día en el club deportivo donde Iris trabaja como guardia de seguridad. Cuando llega la noche, está por comenzar una pelea sin piedad. Su única esperanza de salvación llega cuando descubren que después de cada ataque los infectados parecen tener 32 segundos de paz antes de volver a cargar.