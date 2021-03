Black Adam ficha a Pierce Brosnan como uno de los héroes más míticos y poderosos de DC

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Black Adam, la película protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson en Universo Extendido de DC sigue ampliando su reparto y en este caso lo hace con un fichaje de primer línea. Se trata ni más ni menos que de Pierce Brosnan, que dará vida a Doctor Fate (Doctor Destino) en el filme dirigido por Jaume Collet-Serra.

Así lo ha revelado THR, que destaca que será la primera película de superhéroes en la que participe Brosnan. Black Adam comenzará su rodaje el próximo mes, aunque la película no tiene una fecha de lanzamiento confirmada por el momento.

Kent Nelson, álter ego de Doctor Destino, es uno de los superhéroes más antiguos de DC y sería algo así como el equivalente del Doctor Strange de Marvel. El personaje apareció por primera vez en 1940 cuando Gardner Fox y Howard Sherman lo incluyeron en el tomo 55 de More Fun Comics. Kent descubre un ser antiguo conocido como Nabu, que le da poderes mágicos. El espíritu de Nabu guía a Kent en sus aventuras, y es incapaz de sentir emociones mientras usa el clásico casco dorado del personaje. Es también uno de los miembros fundadores de la Sociedad de la Justicia en los cómics.

Además de los mencionados actores, Black Adam contará con Aldis Hodge como Hombre Halcón y Quintessa Swindell como Cyclone. El filme estará dirigida por el español Jaume Collet-Serra a partir de un guion de Adam Sztykiel.

Brosnan es conocido por haber dado vida a James Bond en cuatro películas: GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. Recientemente ha aparecido en Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, The Son o Mamma Mia! Una y otra vez, entre otros títulos. Además de Black Adam, próximamente participará en Cinderella junto a Camila Cabello; Not Bloody Likely con Helena Bonham Carter, The Medusa, The Misfits, Youth, The King's Daughter, False Positive y The Last Rifleman.