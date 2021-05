El biopic de Cher ya está en marcha

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Universal ha dado luz verde a un biopic sobre Cher. Así lo reveló la cantante a través de Twitter este jueves 20 de mayo, mismo día en que celebra su 75 cumpleaños.

"Universal está preparando un biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido las dos películas de Mamma Mia!. Mi querido amigo desde hace cuatro años, el ganador del Oscar Eric Roth, escribirá el guion. Forrest Gump, Ha nacido una estrella, Suspect, por nombrar algunas de sus películas", tuiteó.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS