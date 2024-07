El bestseller de Fernando Aramburu, El niño, saltará al cine de la mano de Mariano Barroso y Netflix

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El niño, la última novela de Fernando Aramburu, tendrá una adaptación al cine gracias a Netflix y al cineasta Mariano Barroso (Todas las mujeres, La línea invisible), que dirigirá, producirá y escribirá la cinta. Esta será la segunda obra del autor que se adapte al medio audiovisual tras el estreno en 2020 de la serie Patria en HBO, que consiguió ganarse el favor de crítica y público.

El niño forma parte de su saga literaria Gentes Vascas, que narra las historias de personajes populares del pueblo vasco. Dentro de este conjunto de relatos, destacan libros como Los peces de la amargura, Hijos de la fábula, Años lentos o la ya nombrada Patria. Todas ellas relatan cómo los atentados de la banda terrorista ETA hizo mella en las vidas de los ciudadanos españoles.

Ahora, El niño narra la historia de un pequeño de Ortuella que falleció tras la explosión de gas del colegio al que acudía en 1980 a través de los recuerdos de su abuelo y del resto de su familia. Este suceso conmocionó a todo el país y puso patas arriba la vida de los protagonistas.

"Estoy encantado de continuar mi relación con Netflix, ahora desde el guión y la dirección de mi próxima película. Trabajar con los equipos de esta casa es una de las mejores experiencias de mi carrera. Adaptar ahora la novela de Fernando Aramburu es un gran reto y un privilegio emocionante", ha asegurado Barroso en un comunicado remitido por Netflix.

"A lo largo de los años el accidente de Ortuella me interpeló con fuerza. Sentía como si reclamara un espacio propio en la serie de historias titulada Gentes vascas que yo me propongo contar. El proyecto de adaptación al cine por parte de Netflix me complace sobremanera y al mismo tiempo me afianza en el convencimiento de que los niños fallecidos en aquella tragedia de 1980 merecen un lugar digno en nuestra memoria", continuaba Aramburu.

"El niño narra la historia de Nicasio, un octogenario que acostumbra a subir los jueves al cementerio de Ortuella para visitar la tumba de su nieto, uno de los muchos niños que fallecieron en una explosión de gas en un colegio en octubre de 1980. Este suceso, que conmocionó al pueblo vasco y a toda España, nos llevará a conocer cómo afectó y cambió las vidas de esa y muchas otras familias. Una historia de emociones inesperadas y exploración psicológica que se unen en un viaje único conducido por sus personajes protagonistas", reza la sinopsis oficial de esta nueva adaptación.

Por el momento, no hay ningún nombre de ningún intérprete vinculado con la cinta, ya sea en roles protagonistas o secundarios. La compañía tampoco ha confirmado, por el momento, ninguna fecha de estreno. Además de estar producida por el propio Barroso, Rafa Portela le acompañará en esta labor. Tusquets Editores es la editorial responsable de la novela de El niño.