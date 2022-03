Ben Stiller objeto de la ira de Kyrgios contra el público en su partido con Nadal: "¿Le digo yo cómo tiene que actuar?"

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Conocida es la pasión de Ben Stiller por el tenis en general... y por Rafa Nadal en particular. Como suele ser habitual en los torneos que el tenista español juega en tierras estadounidenses, el protagonista de Zoolander, Noche en el Museo o Tropic Thunder se encontraba a píe de pista siguiendo el encuentro que enfrentó a Nadal con el australiano Nick Kyrgios que, cómo también suele ser habitual, protagonizó varias discusiones y salidas de tono durante el partido. Y una de ellas tuvo como objeto de su ira al propio Stiller.

Fue durante el tercer set de los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Indian Wells, con Kyrgios y Nadal empatados a dos juegos y el marcador era de 40 iguales, cuando el tenista australiano escuchó algo en el momento que iba a sacar y se revolvió hacia el público que se encontraba a su espalda para exigirles silencio.

"¿Sois buenos jugando al tenis? No, así que no me digáis cómo tengo que jugar", les espetó muy molesto el rival de Nadal. "¿Le digo yo a él cómo tiene que actuar?", preguntó instantes después señalando con su raqueta la zona en la que se encontraba ubicado Stiller, que se tomó la reprimenda con humor y esbozó una irónica sonrisa.

El partido terminó con la victoria en tres sets de Rafael Nadal, que avanza así hasta las semifinales del torneo estadounidense donde su rival será el también español Carlos Alcaraz que venció al británico Cameron Norrie.