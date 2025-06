¿Está basada en hechos reales Harta, la película que arrasa en Netflix?

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva película de Tyler Perry para Netflix, Harta, es un thriller tenso que transcurre a lo largo de un solo y desastroso día en la vida de la protagonista, Janiyah Wiltkinson. Interpretada por Taraji P. Henson, Janiyah es una madre soltera que lucha por salir adelante: tiene dos empleos, acumula facturas y apenas llega a fin de mes. Su hija sufre crisis epilépticas, y los gastos médicos han dejado a Janiyah completamente arruinada. Cuando la despiden y la desalojan de su vivienda, finalmente llega a su límite. En una entrevista, Perry ha revelado si el filme está basado en hechos reales.

Aunque la película no está basada directamente en la experiencia de una sola persona, Perry reveló que su trama se inspira en personas que habitualmente "no son reconocidas ni representadas". "Esta historia va sobre un grupo de personas que viven al margen, que no son vistas, no son reconocidas, no están representadas, y que se ven envueltas en todo tipo de situaciones extremas solo para sobrevivir. Y lo que sucede cuando, tras tanta presión acumulada, se alcanza el punto de quiebre: la chispa que enciende el barril de pólvora", declaró a Extra TV.

"En lo personal, cuando estaba escribiéndola, yo también estaba lidiando con muchas cosas. Solo quería volcarlo todo sobre el papel, y por eso Janiyah también carga con tanto. Y la forma en que se desarrolla refleja algo que viven muchas personas en este mundo", agregó.

"Es una mujer que no se siente vista", comentó por su parte Henson en una entrevista con Decider. "No alza la voz por sí misma. Pero se ve atrapada en unas situaciones horribles, y cada una lleva a otra aún peor que la anterior. Como seres humanos, todos tenemos un punto de quiebre. Si no tienes una red de apoyo, te vas a romper. Es muy triste que ella haya tenido que pasar por todo eso, en un solo día, para finalmente ser vista", añadió.

En cuanto a la inspiración para el personaje, Perry contó que la idea surgió mientras escuchaba la canción 20 Dollars de Angie Stone, lanzada en 2001. En la canción, Stone describe a una mujer que, desesperada, pide 20 dólares para poder comprar comida para ella y su bebé.

"Estaba escuchando 20 Dollars de Angie Stone y empecé a escribir esta película pensando en las mujeres, y en todas las personas que pasan por estas situaciones constantemente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... Nunca se detiene, nunca para. Y cuando finalmente se llega al límite, todo estalla", argumentó.