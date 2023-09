Avatar 2 homenajea a uno de los personajes tras su trágica muerte en El sentido del agua

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La batalla entre los habitantes de Pandora con los humanos en Avatar 2 se cobró varias víctimas pero, sin duda alguna hubo una pérdida que fue especialmente dolorosa. Se trata de Neteyam, el mayor de los hijos de Jake Sully con Neytiri. Y ahora, Disney ha querido homenajear al personaje encarnado por Jamie Flatters tras su dramática muerte en la película de James Cameron.

La secuela de Avatar arrancaba unas dos décadas después de la cinta original, con Jake y Neytiri formando una familia en la que Neteyam era el primogénito de sus hijos. Pero ante el regreso de los humanos al mundo de Pandora se ven obligados a huir y buscar refugio entre los Metkayina, los na'vi que viven en los arrecifes.

Sin embargo, el coronel Quaritch (Stephen Lang) que regresaba como avatar transformado en na'vi, estaba más que dispuesto a cobrarse su venganza tras ser derrotado en la primera entrega de la saga. Nada más encontrarlos se desata una cruenta batalla en la que Neteyam jugó un papel determinante al luchar contra los humanos que se saldó con la muerte del joven, tratando de salvar a su familia y amigos.

Es por eso que, a través de X, la red social antes conocida como Twitter, la cuenta oficial de Avatar ha publicado unas imágenes que rinden un sentido homenaje tanto a Neteyam como a su sacrificio en la cinta de Cameron. En ellas puede apreciarse como se hace referencia a la importancia de su vestimenta y ornamentos, como el cordón de su taleguilla que representa canciones de su pasado.

The Sully boys are full of surprises. pic.twitter.com/HuUrqHsIzN