Aterrador tráiler de Old, lo nuevo de M. Night Shyamalan

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

M. Night Shyamalan dirige, escribe y produce Old, su nueva e inquietante película. Un filme que tiene previsto su lanzamiento en cines este verano y que ha estrenado su primer y breve adelanto durante la Super Bowl.

El director de El sexto sentido, El protegido o la más reciente Múltiple presenta un nuevo, escalofriante y misterioso thriller sobre una familia que, durante unas idílicas vacaciones tropicales, descubre que la remota y paradisíaca playa donde se relajan durante unas horas de alguna manera los hace envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un solo día.

Una historia oscura y desconcertante, las que más gustan al director, que está inspirada en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters y protagonizada por Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (El hilo invisible), Rufus Sewell (The Man in the High Castle), Ken Leung (Star Wars: El despertar de la Fuerza), Nikki Amuka-Bird (Jupiter Ascending), Abbey Lee (Territorio Lovecraft), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres), Eliza Scanlen (Mujercitas), Emun Elliott (Star Wars: El despertar de la Fuerza), Kathleen Chalfant (The Affair) y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit)