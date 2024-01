Asteroid City de Wes Anderson ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Asteroid City, la más reciente película de Wes Anderson, ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime. El filme protagonizado por Scarlett Johansson, Tom Hanks y Jason Schwartzman, que se estrenó en cines el 16 de junio de 2023, estará disponible en el servicio de streaming a partir del próximo 23 de enero casi siete meses después de su lanzamiento en las salas.

El laragomentraje, escrito y dirigido por el siete veces nominado al Oscar Wes Anderson (Isla de Perros, La crónica francesa) para Focus Features, aterriza en la plataforma tras recaudar 54 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en el tercer mejor estreno de Anderson por detrás de Gran hotel Budapèst, cinta estrenada en 2014 que recaudó 163 millones, y Moonrise Kingdom, que vio la luz en 2012 y acumuló 68 millones de dólares en taquilla.

La historia gira en torno a "Asteroid City, un ficticio pueblo desértico del suroeste de Estados Unidos alrededor del año 1955. Jóvenes astrónomos y cadetes espaciales de todo el país se reúnen para la celebración anual del Día del Asteroide, pero la competición escolar se ve alterada por acontecimientos que cambian el mundo. Lo que comienza como una celebración para honrar los logros de los jóvenes astrónomos cambia al recibir la visita inesperada de un extraterrestre. Asteroid City queda bloqueada y el ejército urde una tapadera falsa, pero los precoces genios, de una forma que recuerda a los jóvenes de los clásicos de Spielberg, tienen un plan para hacer que lo sucedido trascienda al mundo exterior".

Además de Schwartzman (La Crónica Francesa, El Gran Hotel Budapest), Johansson (Viuda Negra, Jojo Rabbit) y Hanks (Elvis, News of the World) la cinta cuenta en su reparto con Jeffrey Wright (Westworld, Sin tiempo para morir), Tilda Swinton (Suspiria, Michael Clayton), Adrien Brody (El pianista, Viaje a Darjeeling), Bryan Cranston (Breaking Bad, Trumbo) y Edward Norton (Glass Onion, Birdman).

El elenco de Asteroid City también incluye a estrellas como Liev Schreiber (Ray Donovan, X-Men Orígenes: Lobezno), Hope Davis (Su Señoría, Succession), Stephen Park (La Crónica Francesa, Fargo), Rupert Friend (La joven Victoria, Orgullo y Prejuicio), Maya Hawke (Stranger Things, Do Revenge), Steve Carell (The Office, The Morning Show), Matt Dillon (Algo pasa con Mary, The House That Jack Built), Hong Chau (The Whale, El Menú), Willem Dafoe (franquicia Spider-Man, The Florida Project), Margot Robbie (Barbie, Escuadrón Suicida, Yo, Tonya), Tony Revolori (El Gran Hotel Budapest, Spider-Man), Jake Ryan (Moonrise Kingdom, Eighth Grade) y Jeff Goldblum (Parque Jurásico, Independence Day).