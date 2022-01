Así es el Vegeta de Dragon Ball Super: Super Hero

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Tras la conclusión de Dragon Ball Super, los fans aguardan impacientes el estreno de la nueva película de la franquicia, Dragon Ball Super: Super Hero cuyo estreno está previsto en cines para abril de 2022 en Japón. Y, aunque el tráiler ya confirmó el regreso del todopoderoso saiya-jin, Broly, ahora pueden vislumbrar, además, el imponente aspecto que lucirá Vegeta en el filme cuyo libreto firma el propio Toriyama.

La imagen publicada por DBS Hype y DBS Chronicles a través de sus cuentas en Twitter, revela al príncipe de los Saiyan tan sólo ataviado con una camiseta azul sin mangas que dejan ver sus poderosos brazos. Y pese a no mostrar ninguna transformación de poder, sus desafiantes ojos y su temible semblante dejan ver que está predispuesto para la lucha

