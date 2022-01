Así serán los Globos de Oro más deslucidos de la historia: Sin estrellas, sin alfombra roja, sin prensa y sin gala en TV

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

El boicot de Hollywood a los Globos de Oro ha surtido más que efecto. La 79ª edición de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La gala, prevista para este domingo 9 de enero, no contará con la asistencia de ninguna celebridad del celuloide, lo que implica que no habrá tampoco alfombra roja como en ediciones anteriores previas al estallido de la pandemia. Aún se desconoce cómo será su emisión, puesto que NBC no transmitirá la entrega de premios.

Según revela Variety, la HFPA tomó contacto con varios publicistas para que varias celebridades participasen en la gala. Sin embargo, todos se negaron a participar. Por otro lado, la organización no permitirá la entrada de la prensa dentro de la ceremonia, así como han decidido aplicar duras medidas restrictivas debido a la pandemia del COVID-19, especialmente por el aumento de casos en Estados Unidos por la variante Ómicron.

Entre esas medidas, los asistentes deberán usar mascarillas y tener la pauta completa de vacunación contra el coronavirus; así como pruebas negativas hechas por PCR. No obstante, a pesar de que la HFPA ha hecho públicas las normas para acudir a la gala, se desconoce cómo será la entrega de premios, así como dónde podrá verse.

UN BOICOT DE LARGO RECORRIDO

"Los Globos de Oro seguirán adelante con un pequeño evento el 9 de enero que no solo premiará a las mejores interpretaciones en cine y televisión del pasado 2021, sino que también reconocerá la importancia de apoyar a diversos creativos en la industria", declaró la HFPA en un comunicado.

"El evento de este año celebrará y honrará una variedad de producciones que empoderan a cineastas y comunicadores inclusivos para perseguir sus pasiones narrativas. La HFPA ha apoyado financieramente a importantes organizaciones sin ánimo de lucro durante décadas y continuará invirtiendo en aquellos futuros líderes de nuestra industria", continuó.

La controversia con la HFPA comenzó en marzo del año pasado, cuando Los Angeles Times revelase que ningún miembro de la organización era negro. Esto provocó la retirada de más de un centenar de firmas de relaciones públicas y de publicidad de los premios; así como el rechazo a los galardones de figuras de alto nivel como Tom Cruise o Scarlett Johansson. La polémica llegó al punto de que la NBC canceló la transmisión de los premios para su edición de 2022.