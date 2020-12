Así protegió Robin Williams a las estrellas infantiles de Jumanji

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Robin Williams compartió planos con unos jovencísimos Kirsten Dunst, Adam Hann-Byrd, Laura Bell Bundy y Bradley Pierce. El actor fue el encargado de proteger a los niños durante la grabación y, en contra de las intenciones de los productores, intervino para que los pequeños no rodaran más horas de las debidas.

En una entrevista con People Pierce rememoró cómo el intérprete hizo frente a los productores y dejó claro que los niños no grabarían más horas para una secuencia que tenía lugar en un tanque de agua. "Robin se enteró de estas conversaciones y aparentemente se llevó al director y los productores a un lado y dijo: 'No, no vamos a rodar más tiempo. Vas a dejar que todos salgan de la piscina ahora y vamos a volver la semana que viene'. Por todos los dólares que habría costado, nadie más podría haber resistido como él lo hizo. Además de ser cálido, generoso y amable, también fue muy protector con todos nosotros. Les dijo a todos: 'terminamos por hoy, es hora de irnos a casa'", relató.

Dirigida por Joe Johnston, Jumanji se estrenó en 1995. En la producción, dos niños encuentran y juegan a un juego de mesa mágico, desencadenando una serie de peligros que solo pueden detenerse al terminar la partida. La cinta recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 11 millones.

Williams falleció el 11 de agosto de 2014. La causa de la muerte fue declarada oficialmente como un suicidio. Su último trabajo en la gran pantalla fue como doblador en Absolutamente todo.