Así luce Oscar Isaac como Moon Knight (Caballero Luna) en el Universo Marvel

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Oscar Isaac está a punto de volver al universo de los superhéroes tras su decepcionante encarnación del villano Apocalypse en la franquicia X-Men. Porque los últimos rumores apuntan a que Marvel quiere al actor de Star Wars para protagonizar la serie de Moon Knight (Caballero Luna) en Disney+. Un papel que, a juzgar por el último fan art del personaje, le viene como un guante.

Tal y como reveló Variety recientemente, Kevin Feige y su equipo están negociando con Isaac para que interprete al Caballero Luna. Y aunque por el momento ni Marvel ni el actor han confirmado las noticias, los fans no han tardado en hacerse eco de la noticia.

En concreto ha sido el artista digital conocido como venomhology quien, utilizado una foto de Isaac como Poe Dameron en Star Wars, y combinándolo con la icónica armadura de Moon Knight, ha creado un solemne fan art que ofrece una sólida idea de cómo podría ser el actor en el UCM si finalmente llega a un acuerdo con Marvel.

En los cómics, Caballero Luna es como se conoce a Marc Spector, un soldado de élite y mercenario que decide luchar contra el crimen después de convertirse en el avatar humano de Khonshu, el dios egipcio de la Luna. Un papel para el que sonaron otros nombres, como el del protagonista de Harry Potter Daniel Radcliffle o el del deseado Keanu Reeves y para el que ahora resuena con fuerza Oscar Isaac.

Moon Knight es una de las muchas series que Marvel Studios tiene en desarrollo y que verán la luz próximamente en Disney+. La primera en hacerlo, y puede que sea antes de que acabe el año, será Bruja Escalarta y Visión (Wandavision). Le seguirán The Falcon and the Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Hawkeye, Miss Marvel y un nuevo proyecto protagonizado por Samuel L. Jackson como Nick Fury.