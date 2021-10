Así es Inventing Anna: la serie de Shonda Rhimes para Netflix basada en el caso real de la estafadora Sorokina

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha revelado las primeras imágenes de 'Inventing Anna', su nueva serie creada por Shonda Rhimes y producida por Shondaland. La artífice de títulos como 'Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'Los Bridgerton' se atreve con una miniserie basada en hechos reales en la que explora el polémico caso Sorokina. La ficción tiene previsto su lanzamiento en la plataforma para 2022.

La serie se basada en el artículo 'How Anna Delvey Tricked New York's Party People', publicado por Jessica Pressler en la revista New York Magazine. Pressler ejerce también de productora de la miniserie. 'Inventing Anna' narra cómo una periodista, Vivian (Anna Chlumsky), investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la estafadora alemana de origen ruso.

Delvey, cuyo nombre real era el de Anna Sorokina, se hacía pasar por una importante heredera alemana en Instagram, logrando conquistar así el corazón del panorama social y la jet set de Nueva York... y también su dinero. Es ahí donde incide la periodista, ¿acaso Anna es la mayor estafadora de la Gran Manzana o es, simplemente, el nuevo retrato del sueño americano?

La ficción estará centrada en las conversaciones entre Sorokina y la reportera, viéndose que formaron un oscuro y divertido vínculo de amor y odio mientras Sorokina estaba a la espera de juicio. En esas conversaciones, Vivian luchará a contrarreloj para encontrar la respuesta a la pregunta que todos se hacen: ¿quién es realmente Anna Delvey?

Dirigida por David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart, junto con Chlumsky y Garner completan el reparto Arian Moayed, Anders Holm, Terry Kinney, Katie Lowes, Jeff Perry, Anna Deavere Smith y Laverne Cox.