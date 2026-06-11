Arturo Valls y Dani Martínez, las voces de El Gato con Sombrero

Arturo Valls se une a El Gato con Sombrero poniendo voz a el Gato, en cines el 6 de noviembre - WARNER BROSS

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Arturo Valls pondrá voz al personaje protagonista de El Gato con Sombrero, la nueva adaptación cinematográfica del legendario personaje creado por Dr. Seuss, que llegará a los cines el 6 de noviembre. Además, en su versión en castellano el filme de Warner también contará con la participación de Dani Martínez como Gofre, un pez dorado parlante.

El Gato con Sombrero, que será la primera producción del estudio bajo el sello de Warner Bros. Pictures Animation, promete mostrar una aventura innovadora con un toque atrevido donde el caos y la magia dominan por completo. En la película, el gato debe enfrentarse a un reto nunca antes visto en la I.I.I.I.(Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración), organización secreta en la que trabaja.

El agente debe "animar a Gabby y Sebastian, dos hermanos que están teniendo dificultades con su mudanza a una nueva ciudad. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser su última oportunidad para demostrar su valía ¡o perder su mágico sombrero!", adelanta la productora.

Será entonces cuando el Gato, con voz de Valls, dará a Gofre, el pez de Sebastian interpretado por Martínez, el don de la palabra. El animal, entusiasmado con su nueva habilidad, ejercerá el papel de la voz de la razón para frenar las locuras del felino.

El largometraje está dirigido por Alessandro Carloni, director de Kung Fu Panda 3, y Erica Rivinoja, guionista de La familia Addams. Ambos se encargan también del guión, con inspiración directa en la mítica obra El Gato en el Sombrero de Dr. Seuss.

UN FELINO CON LARGA TRAYECTORIA

El Gato con Sombrero, un felino de color negro y blanco, algo travieso, y vestido con un sombrero de copa, a rayas rojas y blancas, y una corbata de lazo rojo, está basado en el cuento infantil que Dr. Seuss publicó en 1957.

El Gato de Seuss se convirtió en una serie de seis libros infantiles que cuenta con múltiples adaptaciones de animación, musicales, e incluso un filme de imagen real estrenado en 2003 con Mike Myers como El Gato y Dakota Fanning como Sally, la joven que junto a su hermano recibe la visita del curioso protagonista.