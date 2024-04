El arte y desbordante color de Tiziano toma la gran pantalla de la mano de Yelmo Cines

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de documentales como Pintores y Reyes del Prado, Yelmo Cines continúa con la proyección de filmes que repasan la vida y obra de grandes pintores de la historia. Esta vez será el turno de Tiziano, el imperio del color, un documental sobre el artista italiano que simbolizó el Renacimiento llegará el próximo 15 de abril a 8 salas seleccionadas.

Tiziano fue uno de los artistas más innovadores del Renacimiento que, además de por sus ideas revolucionarias, su talento en la pintura despertó el interés de papas y emperadores, convirtiéndose en el pintor oficial de la República de Venecia. Además, el virtuoso italiano viajó por toda Europa a petición de grandes aristócratas, llegando hasta España para ponerse a servicio de Carlos V y después, de su hijo Felipe II.

Tiziano, el imperio del color recorre casi el siglo de vida del pintor, así como su extensa obra que inspiró a artistas de todas las épocas. Bajo los mandos de Laura Chiossone (Tra cinque minute in scena) y Giulio Boato (Shiro Takatani: Between Nature and Technology), el documental cuenta con expertos internacionales, críticos, académicos y artistas que explican el temperamento y carácter de Tiziano que construyó la maestría del artista en cuanto al uso del color, inspirado por la Venecia renacentista.

Tiziano, el imperio del color se proyectará en 8 salas de toda España, siendo estas Álava (Boulevard), La Rioja (Berceo), Las Palmas (Las Arenas), Lugo (As Termas), Madrid (Ideal), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), y Sevilla (Lagoh). Las entradas están disponibles en el web de Yelmo Cines. Esta proyección forma parte del programa +Que Cine de Yelmo, que trae a la gran pantalla proyectos como ópera, ballet, musicales, o documentales como el de Tiziano.