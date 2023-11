Art el Payaso mata a un niño en el polémico tráiler navideño de Terrifier 3

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

El 24 de octubre de 2024 verá la luz Terrifier 3. Y el primer tráiler de la nueva entrega de la saga protagonizada por el siempre sanguinario Art el Payaso ha levantado auténticas ampollas entre los fans del terror a causa de sus más que truculentas imágenes.

La anterior entrega de Terrifier, estrenada en 2022, fue tan perturbadora que provocó varios desmayos e incluso vómitos entre los espectadores. A pesar de las repulsivas secuencias de violencia extrema que poblaban la película protagonizada por David Howard Thornton como Art, el payaso asesino, se convirtió en todo un éxito. Hasta tal punto que llegó a ser presentada por la web especializada en terror Bloody Disgusting para que fuese considerada para los Oscar.

Sin embargo, para muchos amantes del género hay ciertos límites que un slasher no debería traspasar. Y por lo que parece, Damien Leone ha conseguido revolver las entrañas de los más curtidos espectadores con el controvertido y aún más extremo adelanto de Terrifier 3. El clip arranca en plena época navideña con un niño que tras despertarse baja emocionado por las escaleras creyendo que Papa Noel ha llegado para dejar los regalos bajo el árbol.

Sin embargo, la misteriosa figura vestida de rojo con quien se topa es, en realidad, el mismísimo Art el Payaso empuñando un hacha muy afilada.

La siguiente escena que se ve a continuación es la del repulsivo asesino disfrutando de un tradicional vaso de leche con galletas sentado en el sofá con las manos y la cara manchadas de sangre, al igual que las paredes. Un truculento escenario que da a entender que ha asesinado al pequeño.

Aunque, por el momento, habrá que esperar hasta qué punto, Terrifier 3 será más extrema y salvaje en su trama que las anteriores entregas de la franquicia, ya hay quien ha mostrado su desagrado ante este teaser. Anunciando que no va a ver la película y pidiendo su cancelación ya que el asesinato y la tortura de niños es una línea roja que ni los mayores fans del género, entienden, se debe sobrepasar.

