Arranca el rodaje de Viaje al país de los blancos, la historia real del activista Ousman Umar

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de Viaje al país de los blancos, la película basada en la historia real de Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos. Dirigido por Dani Sancho y escrito por Guillem Clua, el filme cuenta en su reparto con Emma Vilarasau y el propio Umar.

El largometraje es una adaptación del libro homónimo en la que el activista repasa su historia de superación, desde que abandonó su aldea en Ghana hasta el presente. Umar afirma que la realización de esta película es un "un sueño que trasciende lo personal". "Es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades. Este proyecto no solo visibiliza nuestra resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza", expresa.

Además, Umar también hace referencia a la dificultad de revivir las partes más duras de su trayecto. "Volver a vivir el infierno del viaje a través de algunas escenas no está siendo fácil emocionalmente, pero he tenido la suerte de estar arropado de una familia excepcional, especialmente mi compañera de vida B. Argenté. Hay medallas que no se cuelgan en el cuello sino en el alma", afirma el activista.

Tras dirigir el documental Això no va de futbol, Dani Sancho decide ahondar en la historia del activista de los derechos humanos para realizar el que va a ser su primer largometraje. "Durante años he acompañado a Ousman Umar para entender no solo sus orígenes y recorrido migratorio, sino también la culpa, la esperanza y la fuerza incansable que lo impulsa a ayudar a los demás. Esta película nace del deseo profundo de contar con verdad una realidad que a menudo no conocemos o no queremos ver", expresa Sancho.

Junto al Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película, completan el reparto principal de Viaje al país de los blancos Victor Say en la etapa de la infancia, Benjamin Adams en su etapa de adolescencia y Emma Vilarasau, como madre adoptiva del ghanés.

"Ousman Umar, un joven de Ghana fascinado por el misterioso "país de los blancos", abandona su aldea y pone rumbo a Europa. Cuando llega a Barcelona, tras una dura travesía de varios años, el sueño que lo impulsó se desvanece entre el rechazo y la soledad. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro.

Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor, decidido a que todo su viaje haya tenido un sentido. 'Viaje al País de los Blancos' está basada en una extraordinaria historia real de superación y amor en la que la bondad de las personas prevalece en un mundo hostil", reza la sinopsis oficial.

Jaime Ortiz de Artiñano e Ibon Cormenzana producen la cinta que busca tratar el problema de la migración desde un enfoque de esperanza. "La historia de Ousman Umar nos da un ejemplo luminoso y esperanzador de cómo el bien puede prevalecer sobre el mal, sin huir de la dura realidad por la que pasan miles de personas que emigran desde África e intentan buscar un futuro en Europa", añade Artiñano.

Viaje al país de los blancos es una producción de Atresmedia Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production. Con la participación de Atresmedia y la financiación de ICAA e ICEC.