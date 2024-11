Arranca la nueva edición del Festival Márgenes con 'Grand Tour' y 'Pepe', Oso de Plata en Berlín

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Arranca la 14ª edición del Festival Márgenes, que se celebra desde este viernes 22 hasta el sábado 30 de noviembre en Madrid. Entre las películas que compiten en la sección oficial se encuentran 'Pepe', de Nelson Carlo de los Santos Arias, galardonada con el Oso de Plata en el Festival de Berlín, y 'Grand Tour', con la que Miguel Gomes se alzó con el premio a mejor director del Festival de Cannes.

Durante más de una semana, el festival se desarrollará en distintas localizaciones de la capital. El Cine Doré, el Museo Reina Sofía, la Cineteca, La Casa Encendida, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y la Sala Equis acogerán la proyección de las películas seleccionadas por Márgenes.

La sección oficial del festival la componen ocho largometrajes y cuatro cortometrajes. Además de los filmes de Gomes y De Los Santos Arias, otras cintas como la seleccionada en la sección oficial de Cannes 'Caught by the tides (Atrapados por la marea)' de Jia Zhangke o las competidoras de la Quincena de Realizadores 'Algo nuevo, algo viejo, algo prestado' de Hernán Rosselli, 'Christmas Eve in Miller's Point' de Tyler Taormina y 'Eat the night' de Caroline Poggi y Jonathan Vinel buscarán alzarse con el premio a mejor película del certamen.

'Invention' de Courtney Stephens y la galardonada con el premio a mejor dirección de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, 'The damned (Los malditos)' de Roberto Minervini también compiten en esta categoría. Una selección de filmes que incluye a su vez cuatro películas cortas como 'Veternas' de Mike Hoolboom, 'Time Sensitive Characters' de Coralie Hina Gourdon, 'Quebrante' de Janaina Wagner y 'Ella se queda' de Marinthia Gutiérrez.

El jurado de la sección oficial está formado por la actriz Irene Escolar, la cineasta Ainhoa Rodríguez y el crítico y programador cinematográfico Christopher Small. Mientras que, para entregar el premio a la mejor película nacional del certamen, la escritora Esther García Llovet, el cineasta Chema García Ibarra y el programador del Festival de Toronto Jesse Cumming seleccionarán una ganadora en la categoría Escáner. El jurado joven de esta edición está integrado por Eva Mir, Pablo Caldera, Paula Losada, Yago de Torres y Paula Ruiz.

OTRAS SECCIONES

Además, una de las principales novedades de esta décimocuarta edición es la incorporación de dos ciclos online a la programación del festival, que estarán disponible a través de la plataforma de cultura y ciencia CaixaForum+. Y como complemento al premio Márgenes Futura, que pone en valor la carrera de jóvenes cineastas con vocación autoral, del 22 de noviembre al 22 de diciembre podrán verse online todos los cortometrajes dirigidos por el catalán Gerard Ortín.

Para celebrar los 10 años desde la inauguración de Márgenes Work, se podrán ver varias de las películas que han formado parte de este programa de la organización, que impulsa la creación de obras audiovisuales. 'Karen', 'Sobre las nubes', 'Les perseides', 'Mitología de barrio' y 'Muyeres' son las cinco cintas iberoamericanas que serán proyectadas en esta sección.

La sección Lafamily de Márgenes, dedicada al público infantil, está dedicada a la pionera de la animación canadiense Evelyn Lambart y a sus fábulas con animales. La ilustradora Elena Hormiga es la encargada de presentar la sesión.

Uno de los principales atractivos del festival es el encuentro con Albert Serra, en el que la escritora y periodista Blanca Lacasa mantendrá una conversación con el cineasta recientemente galardonado con la Concha de Oro por su documental 'Tardes de soledad', quien también cuenta en su haber con otros reconocidos filmes como 'Historia de mi muerte', 'La muerte de Luis XIV' o 'Pacifiction'.