Aronofsky ficha a Bad Bunny para su nueva película

Archivo - Bad Bunny performs onstage during the 20th annual Latin GRAMMY Awards - 2019 RECORDING ACADEMY / KEVIN WINTER - Archivo

Bad Bunny es el último fichaje de Caught Stealing, el thriller policiaco dirigido por Darren Aronofsky. El nuevo filme del director de Requiem por un sueño, Cisne negro o La ballena, está basado en el libro homónimo de Charlie Huston y estará protagonizado por Austin Butler (Elvis, Los amos del aire, Dune: Parte 2).

La película, cuyo guión correrá a cargo del propio Huston, sigue los pasos de Hank Thompson (Butler), un exjugador de béisbol en tiempos difíciles que se ve inmerso sin saberlo en una salvaje lucha por la supervivencia en el submundo criminal de la Nueva York de los 90.

El reparto también incluye a Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber y Will Brill. Según informa Deadline, en estos momentos se desconoce el personaje que interpretará Bad Bunny, que terminó recientemente su gira Most Wanted Tour, de 46 fechas, que recaudó unos 208 millones de dólares y vendió más de 700.000 entradas, batiendo récords en 16 lugares.

Su último álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y se convirtió en el álbum más escuchado del año en Spotify, tanto en un solo día como en una semana. En octubre actuó como presentador e invitado musical en Saturday Night Live y en mayo copresentó la Gala del Met.

Caught Stealing supone un reencuentro para el estudio y Bad Bunny, ya que Sony fue quien le dio su gran oportunidad como actor al ficharle para Bullet Train, el frenético thriller de acción y espías protagonizado por Brad Pitt. Todo después de que el artista puertorriqueño fuera el elegido para protagonizar El muerto, un nuevo spin-off del universo Spider-Man de Sony (que ya cuenta con personajes como Venom, Moribus o Kraven) y que, dirigido por Jonás Cuarón, haciendo honor a su título se encuentra en punto muerto.

Anteriormente, el artista había debutado en la pantalla en 2021 en la exitosa serie de Netflix Narcos: México y más recientemente se le vio en la película de Amazon Cassandro, junto a Gael García Bernal, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. También será productor ejecutivo de la próxima adaptación de Netflix de They Both Die at the End, un libro del autor puertorriqueño Adam Silvera.