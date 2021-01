Arnold Schwarzenegger despide a Trump con la espada de Conan y compara el asalto al Capitolio con la Alemania nazi

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Han sido muchas la celebridades que se han manifestado en contra al asalto al Capitolio en Estados Unidos... pero ninguno de ellos ha condenado el incidente con una espada en la mano. Ese no ha sido otro que Arnold Schwarzenegger, el veterano actor y antiguo Gobernador de California ha desenvainado la mítica espada de 'Conan' para lanzar su contundente opión sobre lo sucedido y comparar el asalto con el ascenso del nazismo en Alemania.

"Crecí en Austria. Conozco la noche de los cristales rotos. Fue una noche de ataques contra los judíos llevada a cabo en 1938 por el equivalente nazi de los Proud Boys. El miércoles fue el día de los cristales rotos aquí en los Estados Unidos. Los cristales rotos estaban en las ventanas del Capitolio de los Estados Unidos", afirma en un vídeo publicado en Twitter el actor, que fue Gobernador del Estado de California desde 2003 hasta 2011 como líder del Partido Republicano.

El intérprete, nacido en 1947, dio algunos detalles sobre su infancia en plena posguerra. "Mi padre llegaba a casa borracho una o dos veces por semana, gritaba, nos pegaba y asustaba a mi madre. No le hago responsable por completo porque mi vecino hacía lo mismo a su familia. Tenían dolor físico por la metralla en sus cuerpos y también dolor emocional por lo que habían visto o hecho. Todo empezó con mentiras e intolerancia. Viniendo de Europa, he visto de primera mano cómo las cosas pueden salirse de control", recuerda.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5