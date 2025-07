Antonio Banderas se une al thriller de acción Above and Below - CONTACTO

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Antonio Banderas se suma al reparto del thriller de acción Above and Below. Se trata del nuevo proyecto de Jesse V. Johnson, un doble de acción británico que participó en cintas como Desafío Total, Terminator 3 o Misión Imposible, convertido ahora en guionista y director, responsable de títulos como Avengement, Triple amenaza o Hooligans 2.

Según informa Variety, Banderas se une a un reparto encabezado por Laura Marano (Lady Bird, Dexter), y entre los que figuran también nombres como Christina Ochoa (Animal Kingdom) o Mario Tardón (Risen).

Escrita por Tony Giordano (The Unbroken), Above and Below es descrita como un "thriller lleno de acción y giros" que sigue a un grupo de amigos que se embarcan en unas vacaciones que pretenden ser inolvidables. Pero lo que empieza como una aventura de fiesta y buceo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando son atacados por delincuentes en aguas abiertas.

Atrapada en las profundidades del océano, rodeada de tiburones y con un despiadado enemigo al acecho, Tatiana -la protagonista interpretada por Marano- deberá utilizar todo su ingenio y coraje para sobrevivir y salvar a sus amigos.

En la película, Banderas interpreta a Burns, del que se dice que es un hombre criado en la cultura de la violencia. "De hombros anchos y ojos fríos, su mera presencia impone respeto y miedo. Calculador y metódico, no deja nada al azar. Para él, el océano no es un misterio", dice la sinopsis.

Above and Below, producida por la española AF Films, con Capstone Pictures de Christian Mercuri como distribuidora mundial, ya ha comenzado a rodarse en España. Banderas tiene pendiente el estreno de Tony, el biopic del jefe de cocina, presentador de televisión y escritor estadounidense Anthony Bourdain, y el rodaje de The Monster of Florence, una película sobre un asesino en serie que filmará a las órdenes de Nikolaj Arcel y Anders Thomas Jensen.