Anne Hathaway protagoniza La idea de tenerte: "Es importante sanar los traumas y no dejar que determinen tu vida"

LOS ÁNGELES, 30 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Anne Hathaway protagoniza junto a Nicholas Galitzine la película La idea de tenerte, basada en el libro de Robinne Lee y dirigida por Michael Showalter. Este drama romántico se estrena en Prime Video este jueves 2 de mayo.

En el filme, Hathaway da vida a Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con un joven de 24 años. "Solène casi arruina su relación debido a una idea que tiene sobre algo que se apodera de ella. Creo que es muy fácil definirse por los traumas, y es muy importante sanarlos y no dejar que dicten tu presente o tu futuro", afirma Anne en una entrevista concedida a CulturaOcio.

A la intérprete le encantan los gustos musicales y la manera de vestir de Solène, pero lo que más le gusta es que su personaje es que fue cocreado por Michael Showalter, el director de la cinta.

"Michael es uno de los mejores seres humanos que he conocido y le adoro. Tiene un gusto increíble en cuanto a las personas, me encanta que Solène sea alguien a quien él amaría", señala.

Nicholas Galitzine se mete en la piel de Hayes Campbell, el cantante de la banda de chicos más sexy del planeta. "Las escenas de los bailes eran muy intimidantes. Había 500 personas mirándome, viviendo este traumático evento. Para empeorar las cosas, son las 3 de la mañana en Atlanta, en invierno y estás tratando de fingir que es una noche cálida en el sur de California", recuerda el joven entre risas.

UN ROMANCE INESPERADO

Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, La idea de tenerte (The idea of you) se centra en Solène (Anne Hathaway), una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 años, cantante de August Moon, la banda de chicos más sexy del planeta.

Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable. A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables a su relación, y Solène pronto descubra que la vida en el resplandor de su centro de atención podría ser más de lo que esperaba.

Anne Hathaway es además productora en la película y se siente "muy afortunada" de poder producir sus propios proyectos y de trabajar con el mismo equipo desde hace tantos años. Por su parte, Nicholas confiesa que también tiene algún proyecto en marcha como productor.

Los actores Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White y Dakota Adan completan el reparto de La idea de tenerte.