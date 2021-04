Amy Adams es testigo de un brutal asesinato en el tráiler de La mujer en la ventana de Netflix

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de La mujer en la ventana, nueva película protagonizada por Amy Adams (La duda, La llegada, La gran estafa americana). El filme dirigido por Joe Wright (Expiación. Más allá de la pasión, Anna Karenina) y escrito por Tracy Letts (Agosto), basado en la novela best-seller de A.J. Finn The woman in the window, se estrenará el próximo 14 de mayo.

Anna Fox, personaje de Adams, es una psicóloga infantil con agorafobia que vive encerrada en su piso de Nueva York. Cuando una familia aparentemente modélica se instala en la casa de enfrente, empieza a espiarlos por la ventana. Su vida da un vuelco cuando por casualidad se convierte en testigo de un crimen brutal.

"Este es un lugar seguro. Tengo agorafobia. No puedo salir al exterior. Voy a peor. Estoy entrando en una espiral de oscuridad", dice la protagonista en el adelanto. La llegada al barrio de Jane (Julianne Moore) cambiará para siempre a Anna, que presenciará el asesinato de su vecina. Sin embargo, el marido de Jane pondrá en duda a la protagonista y hará peligrar su salud mental. "Conozco a Jane. Ha estado en mi casa. No estoy loca. Sé lo que vi. Ocultan algo", afirma el personaje de Adams, que se obsesionará con conocer la verdad.

Completan el reparto Gary Oldman como Alistair Russell, Anthony Mackie como Ed Fox, Fred Hechinger como Ethan, Wyatt Russell como David, Brian Tyree Henry como Little, Tracy Letts como el doctor Landy y Jennifer Jason Leigh como Jane. La producción llega a Netflix el viernes 14 de mayo.