Un amor imposible y un reencuentro siete años después en el tráiler de Sucederá esta noche, lo nuevo de Nanni Moretti - BTEAM PICTURES

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Sucederá esta noche, la nueva película de Nanni Moretti (La habitación del hijo, Querido diario), se estrena el 25 de diciembre en cines. La cinta, protagonizada por Louis Garrel (Soñadores, El oficial y el espía) y Jasmine Trinca (Manuale d'amore, Caza al asesino), ha lanzado un romántico tráiler en el que un hombre separado encuentra el amor en una mujer casada.

"¿A cuántas chicas te he presentado desde que Thea te dejó?", le pregunta un amigo a Matteo (Garrel) al inicio del adelanto. Volcado en el cuidado de su hijo tras separarse de su exmujer, su rutina da un vuelco cuando una elegante desconocida (Trinca) irrumpe en plena pista de tenis para retarlo, dejándolo prendado al instante.

Tiempo después, el hijo, ya mayor, le pregunta: "¿Cómo sabes cuándo estás enamorado?". Matteo responde que se siente como "una descarga eléctrica". Aunque pronto descubre que la mujer está casada, él confiesa: "No me la quito de la cabeza". Sin embargo, Greta frena el romance: "No quiero arruinarme la vida por una aventura". "Te esperaré. Todo el tiempo que quieras. Pero ¿pasará en algún momento?", concluye él al final del avance.

"Matteo (Garrel) juega un partido de tenis cuando una mujer vestida de novia irrumpe en la pista. Es Greta (Trinca). Ella se quita los zapatos, coge una raqueta y le propone jugar. Durante siete años, Matteo no dejará de pensar en esa mujer. Mientras ambos recorren sus caminos y vidas paralelas, el destino parece empeñado en no reunirles de nuevo. Pero un día se encuentran de nuevo y quizás, ahora sí, ha llegado su momento. ¿Sucederá esta noche?", reza la sinopsis del filme.

Junto a Garrel y Trinca, completan el reparto de Sucederá esta noche Angela Finocchiaro (Mi hermano es hijo único), Elena Lietti (Las ocho montañas), Antonio De Matteo (Fuegos artificiales), Andrea Lattanzi (Punto de inflexión), Hippolyte Girardot (El capital), Pietro Ragusa (María Montessori) y Paolo Sassanelli (Rojo como el cielo).

Además, Alberto Iglesias compone la banda sonora de la película que, tras pasar por la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia y por la sección Perlak del Festival de San Sebastián, llega a los cines el día de Navidad.