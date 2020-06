Alyssa Milano y su mascarilla de ganchillo, el hazmerreír de Twitter

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus ha inculcado hábitos hasta ahora desconocidos para la población, como es llevar mascarilla. Son muchos los que han optado por lucirla en versión casera, aunque no todo vale cuando se trata de la salud. Eso es lo que han pensado los internautas sobre Alyssa Milano, duramente criticada en redes sociales por hacer uso de una mascarilla de ganchillo.

La actriz colgó una foto junto a su familia luciendo su creación. "Enseñarme vuestras mascarillas. Las mascarillas mantienen a la gente sana y a salvo", escribió junto a la imagen. Aunque el resto de miembros de su familia llevaban mascarillas sanitarias o de tela, Milano decidió desmarcarse con esta opción que, por desgracia, es ineficaz a la hora de contener la transmisión del virus.

A raíz de esta instantánea, fueron muchos los tuiteros que respondieron a la publicación criticando la decisión de la actriz. "Esa mascarilla es completamente inútil", apuntó un tuitero.

That’s a completely useless mask, Milano. — Enough Is Enough. VOTE (@JonInThe831) May 23, 2020

"Alyssa Milano usando su máscara de diseñador suizo, porque tiene más agujeros que el queso suizo", bromeó otro usuario. "No puedo parar de reír", agregó otro tuitero.

.@Alyssa_Milano, wears her Swiss designer mask, because it has more holes in it than Swiss Cheese. #VirtueSignaling



If you're concerned about safety, you might want to buckle up your kids. pic.twitter.com/rGRpWb6EIi — Glen Woodfin (@GlenWoodfin) May 23, 2020

I can’t stop laughing pic.twitter.com/ikDcgjSx4u — The Dank Knight 🦇 (@capeandcowell) May 23, 2020

"Aquí está la mía, tan efectiva como la tuya", escribió una internauta adjuntando una foto suya luciendo un antifaz. Otros optaron por expresar su opinión a través de memes.

Here’s mine and it’s just as effective as yours. pic.twitter.com/t865MzRVm6 — Diane Tavarez Strain (@TAVSTRA) May 23, 2020

Tras esta oleada de críticas la actriz se defendió. "Idiotas, la mascarilla tiene un filtro de carbón. Sí, es de crochet, pero totalmente segura", señaló, algo que trató de corroborar adjuntando una imagen de los filtros que supuestamente había comprado.

Assholes, mask has a carbon filter in it. So, yes, it might be crochet but totally safe. #WearAMask — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 23, 2020

Sin embargo, esta respuesta tampoco convenció a sus detractores. "Simplemente porque sean de carbón no significa que filtren los virus", afirmó un usuario.

Just because they are carbon doesn't mean they filter viruses — Doctor B (@chirofrenzy) May 25, 2020

"No se ve nada blanco a través de los enormes agujeros del crochet", matizó otro miembro de la red social.