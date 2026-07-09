Alma y Vadim, decididos a resistir su atracción en el breve tráiler de Tú+yo - Solos contra todos

Alma y Vadim, decididos a resistir la atracción que sienten en el electrizante tráiler de Tu + yo - Solos contra todos - PRIME VIDEO

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Tú+yo - Solos contra todos contra todos, la primera película original francesa de Prime Video, se estrena el 18 de septiembre y ha lanzado un intenso teaser tráiler. La cinta, basada en la trilogía homónima de Emma Green, está protagonizada por Vittoria Di Savoia y Lucas Barski, en los papeles de Alma y Vadim, y dirigida por Manon Gaurin.

El breve adelanto, de menos de 30 segundos de duración, comienza con un choque entre ambos jóvenes y una voz en off advirtiendo a Alma: "es peligroso". Acompañado con una drámatica canción, el tráiler, sin ningún diálogo pero con intensas miradas, transmite el desarrollo de una relación cargada de miedos y adrenalina. "Tengo miedo... de que me guste", confiesa la protagonista al final.

Basada en la trilogía de Emma Green, Tú+yo - Solos contra todos, que ha vendido casi un millón de ejemplares en Francia, la película sigue los pasos de dos estudiantes que no podrían ser más diferentes y que están decididos a resistirse a la creciente atracción que sienten el uno por el otro.

"Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia), de 18 años, parece llevar una vida perfecta en el seno de una familia adinerada que cree que está estudiando Derecho. Sin embargo, en secreto persigue su verdadero sueño: el cine. En la universidad conoce a Vadim Arcadi (Lucas Barski), de 20 años, un rebelde carismático y solitario con un pasado turbulento. Obligados a colaborar en una película para la universidad, chocan, se acercan y terminan enamorándose, pese a sus esfuerzos por evitarlo. Pero alguien que los observa está decidido a separarlos y desvelar secretos que podrían destruir tanto a Alma como a Vadim", avanza la sinopsis oficial del filme.

Tu+yo - Solos contra todos, que se estrena en Prime Video el 18 de septiembre, reúne a Di Savoia y Barski, en su primer papel de ficción. La adaptación cuenta con guion de Eliane Vigneron, la propia Manon Gaurin y Alix Letribot.