Álex de la Iglesia ya rueda El malentendido, su nueva comedia

El malentendido, la nueva comedia de Álex de la Iglesia, ya ha iniciado su rodaje - POKEEPSIE FILMS

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El malentendido, la película dirigida por Álex de la Iglesia, ya ha arrancado su rodaje. La cinta, que todavía no tiene fecha de estreno, es una sátira bélica que retrata el sinsentido de la vida a través de la astracanada más cruel y la dificultad de sobrevivir en un entorno caótico.

El guión corre a cargo del propio director y de Eugenio Lasarte. La producción cuenta en su reparto con Mona Martínez (Adiós), Antonio Resines (Celda 211), Benjamín Vicuña (Fuera de carta), Blanca Suárez (La piel que habito), Hugo Silva (Las brujas de Zugarramurdi), Óscar Casas (Ídolos), Fernando Tejero (Los lunes al sol), Carlos Areces (Balada triste de trompeta), Brays Efe (Paquita Salas), Miguel Rellán (Amanece, que no es poco), Pepón Nieto (Las brujas de Zugarramurdi), Arturo Valls (Torrente 2: Misión en Marbella), Andrés Lima (El Reino), Manuel Tallafé (El día de la bestia), Ismael Fritschi ([REC] 4: Apocalipsis), Jaime Ordóñez (El bar), María Barranco (Mujeres al borde de un ataque de nervios), Enrique Villén (Los lunes al sol), Aníbal Gómez (Daniela Forever), Tomás Pozzi (Un hombre de acción) y El Gran Wyoming (El día de la bestia).

"La Europa de principios del siglo XX es un polvorín a punto de estallar. Litovenia y Stalovaquia, dos pequeños estados de secular rivalidad se enfrentan en la Asamblea de Naciones de manera imprevista: el mariscal de campo Stroheim abandona la sala notablemente ofendido. Piensa que le han llamado 'gordo' por un error en la traducción. El estado mayor stalovaco se ve obligado a desagraviarle. El encargado de esta delicada misión será Maurice Morgens, ministro de exteriores, que por un error imperdonable, en lugar de la misiva oficial de disculpa, envía a Stroheim una carta de amor perfumada dirigida a su amada Lulú, repleta de atrevidas e impúdicas insinuaciones. Stroheim estalla de ira y declara la guerra.

Un conflicto bélico cruel y devastador, en el que nada saldrá como se había planeado. Un pérfido traficante de armas hará lo posible por avivar esta absurda confrontación, en la que quienes más sufrirán será un pequeño batallón de soldados, con poca vocación de héroes, abocados a una inmunda y disparatada guerra de trincheras", adelanta la extensa sinopsis del filme.

El rodaje del largometraje El malentendido ha comenzado en Madrid, donde se desarrollará hasta noviembre antes de trasladarse a Chile. El malentendido es una coproducción hispano-chilena producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia), El Malentendido AIE, Pokeepsietxea y Agave Azul Producciones, y RÍO Estudios en la coproducción internacional, con la participación de RTVE y Movistar Plus y la financiación del Gobierno de España, Ministerio de Cultura (ICAA).