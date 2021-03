Alaska y Mario Vaquerizo defienden a Victoria Abril tras sus declaraciones sobre el coronavirus

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Las declaraciones de Victoria Abril la pasada semana contra las vacunas y las medidas sanitarias para combatir la pandemia de coronavirus, siguen coleando. La actriz ha recibido numerosas críticas por sus comentarios de corte negacionista, pero también algunas muestras de apoyo.

Y entre estos últimos se encuentran Alaska y Mario Vaquierizo que han defendido el "valiente" ejercicio de libertad de expresión realizado por Abril al expresar sus teorías sobre el coronavirus frente a lo que ellos definen como la "Inquisición".

"Creo en la libertad de expresión, estoy en contra de la Santa Inquisición. Cada persona puede decir lo que considere, y hay personas que son muy valientes como Victoria Abril o Miguel Bosé que no se autocensuran", afirmó Vaquerizo en un vídeo emitido por el programa Domingo Deluxe de Telecinco.

"Hay gente que al no tener las respuestas que no tenemos busca otras que les parecen más convincentes", señaló por su parte Alaska, que hace unos meses ya salió en defensa de Miguel Bosé en La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar, donde aseguró que le gustan "los puntos de vista disidentes" y las "teorías de la conspiración".

"A mí me parece que llegados a este punto, hay unos discursos formales, oficiales, pero también entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial nunca hubiera sido lo que soy", explicó la cantante que recriminó a Broncano que ni él ni ella son nadie para reprender a Bosé por sus afirmaciones.

Alaska y Mario Vaquerizo dicen que Victoria Abril y Miguel Bosé son unos valientes



A mi me da que confunden la estupidez con la valentía pic.twitter.com/Hfn5Mf7xz2 — Rorschach (@Lord_Rorschach) March 1, 2021

"¡Pero es que va loco! Hay que darle un toque, y tú eres su amiga...", exclamó el presentador del programa de Movistar+. "No, ni yo ni nadie es nadie para darle un toque. Y espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis, yo no os he pedido opinión. No me vengáis a decir: 'No hagas esto, no hagas lo otro'", replicó Alaska.

El pasado jueves la actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se mostró muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus y contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados "como cobayas".

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", proclamó.