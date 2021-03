Acusan a Pepe Le Pew de "normalizar la cultura de la violación" y a Speedy González de "racista"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Warner Bros. está en el centro de la polémica por culpa de una de sus franquicias infantiles más populares y longevas. La mofeta Pepe Le Pew y el ratón Speedy González, dos personajes de los Looney Tunes, han generado controversia y se han convertido en el tema central de un artículo de The New York Times, pieza en la que el columnista Charles M. Blow señala su supuesto "racismo" y fomento de "la cultura de la violación".

"Algunos de las primeros dibujos animados que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy González, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo dañino de que los mexicanos son alcohólicos y vagos", escribió el periodista en la columna, titulada Six Seuss Books Bore a Bias.

"El racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, la cultura infantil. Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia", pide el autor.

Posteriormente, el columnista explicó en Twitter a qué se refería en su crítica a Pepe Le Pew. El escritor compartió una secuencia en la que se ve al personaje "agarrando y besando a una chica o un extraño, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad". "Ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera. Él cierra la puerta para evitar que ella se escape", explica.

"Esto ayudó a enseñar a los niños que 'no' no significaba realmente 'no', que era parte del juego, el punto de partida de una lucha por el poder. Enseñaba que superar las extenuantes objeciones, incluso físicas, de una mujer, era normal, adorable, divertido. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de hablar", agregó.

