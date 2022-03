La Academia de Hollywood rendirá homenaje a Ucrania en los Oscar 2022 y no descarta invitar a Zelenski

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Este domingo 27 de marzo se celebrará la 94 edición de los Oscar, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además de reconocer lo mejor de la gran pantalla, la ceremonia rendirá homenaje a Ucrania e incluso podría contar con Volodímir Zelenski.

Una de las presentadoras de la gala, Amy Schumer, pidió a los productores que Zelenski entrara en la ceremonia por videollamada, idea que fue rechazada. Sin embargo, el productor Will Packer dio marcha atrás en una rueda de prensa posterior. "Vamos a ser muy reflexivos sobre cómo reconocemos dónde estamos en el mundo. Pero la gala aún está en proceso, por lo que no es algo que definitivamente diríamos que será de una forma u otra en este momento", declaró Packer, dejando caer que no descarta por completo la aparición del presidente ucraniano. "Queremos ser divertidos y festivos, pero ciertamente lo haremos de una manera respetuosa y con la vista puesta en lo que está pasando en el mundo. Así que estad atentos", agregó.

Por su parte, la también presentadora Wanda Sykes puso en duda la participación del político durante la rueda de prensa. "¿No está ocupado en este momento?", preguntó. Pero su compañera Regina Hall dejó claro que las tres conductoras están encantadas con lo que los productores han organizado. "Es una situación delicada y la han manejado muy cuidadosamente, creo que la audiencia la disfrutará. Nos encanta la idea", señaló. "Han planeado algo que nos encanta. Es orgánico y reflexivo y lo cubre de manera adecuada", añadió Sykes.

Packer hizo hincapié en que la gala tendrá un tono festivo, pero sin ignorar la situación mundial actual. "Ciertamente es algo de lo que hemos hablado y de lo que todos somos conscientes. Queremos que la noche sea divertida y festiva, queremos que sea un escape. Es un momento tumultuoso en todo el mundo y lo sabemos. Y, por cierto, ha sido tumultuoso estos últimos años", insistió.

OCHO CATEGORÍAS NO SERÁN EMITIDAS

La Academia decidió recortar la emisión de los Oscar 2022, dejando la entrega de premios en ocho categorías fuera de la ceremonia en directo en ABC. En la rueda de prensa Packer hizo referencia a esta controvertida decisión.

"La gala comenzará en el Dolby y queremos que todos estén allí con sus compañeros, animándolos, y la emisión televisiva comienza un hora después de eso. Es como cualquier otra emisión en directo, se toman decisiones sobre lo que va a estar en el aire y lo que va a pasar", dijo. "Pero no se equivoquen, nos vamos a asegurar de que todos tengan su momento porque al final es un espectáculo entretenido. Queremos ser festivos y divertidos, se trata de celebrar a las personas más talentosas del mundo y lo que hacen, y estamos decididos a hacerlo de la manera correcta", concluyó.

El poder del perro de Jane Campion se posiciona como favorita de cara a los Oscar 2022 con 12 nominaciones. Le siguen Dune de Denis Villeneuve con 10 candidaturas; Belfast, el filme dirigido por Kenneth Branagh, y West Side Story de Steven Spielberg, ambas con siete nominaciones.