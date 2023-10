Abraham Meneu, un español al ritmo de Trolls 3: Todos juntos: "Siempre soñé con trabajar en animación"

LOS ÁNGELES, 24 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El animador y modelador 3D español Abraham Meneu Oset regresa con Trolls 3: Todos juntos. Dirigida por Walt Dohrn y Tim Heitz, la esperada cinta de animación se estrena en España este viernes 27 de octubre.

Oriundo de la localidad castellonense de Betxí, el experimentado animador trabaja desde hace 13 años en Dreamworks Animation, todo un sueño hecho realidad para el español. Su hermano Ignacio, quien también es animador y productor, le transmitió su pasión por la animación.

"Siempre soñé con trabajar en animación. Mi hermano era animador tradicional y tenía un estudio en Castellón. A mí siempre me gustaba todo lo que hacía y empecé con él, aprendí a trabajar en 2D y poco a poco me fui metiendo en el mundo del 3D. La animación siempre me ha gustado", cuenta Abraham en una entrevista ofrecida a CulturaOcio.

Con más de 15 largometrajes de animación a sus espaldas, Meneu forma parte de un nuevo capítulo de la superexitosa saga musical. Trolls 3: Todos juntos es una reunión familiar plagada de acción. "A los fans de Trolls les va a gustar mucho esta película. Tiene mucha acción, por supuesto mucha música, pero también bandas de música, que es algo nuevo. Es muy divertida, es una película para pasarlo bien y salir contento del cine", señala el animador.

UN PASADO SECRETO

En Trolls 3: Todos juntos, Poppy y Branch son oficial y finalmente pareja (#broppy). A medida que se van conociendo, Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto. En su día, fue integrante del grupo musical favorito de nuestra heroína, BroZone, una boyband formada por él y sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. El grupo se separó, al igual que la familia, cuando Branch era aún un bebé, por lo que el pequeño de los BroZone no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces.

Pero cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop, Velvet y Veneer, para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

Los actores Anna Kendrick, Justin Timberlake, Amy Schumer, Camila Cabello, Zooey Deschanel, Troye Sivan y Daveed Diggs, entre otros, forman el reparto de voces en la versión original de Trolls 3: Todos juntos.

Las películas de Trolls de DreamWorks Animation han logrado un éxito arrollador y batido récords al ritmo de las canciones y los bailes más pegadizos, consiguiendo una nominación al Oscar a la mejor canción original y propulsando a lo más alto una de las marcas originales más ambiciosas y populares del mundo.