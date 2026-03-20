90 años de Lina Morgan: 5 películas (y una serie) imprescindibles para recordar a la reina del humor español

Archivo - 90 Años De Lina Morgan: 5 Películas (Y Una Serie) Imprescindibles Para Recordar A La Gran Estrella Del Humor Español - EUROPAPRESS / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Este viernes 20 de marzo se cumple el 90.º aniversario del nacimiento de Lina Morgan, actriz clave de la comedia española que logró despuntar en un momento en el que el género estaba principalmente ligado a figuras masculinas.

La intérprete, que falleció en agosto de 2015 a los 78 años de edad, marcó a varias generaciones de espectadores, que durante décadas quedaron rendidos ante sus números musicales, sus singulares y descacharrantes gestos y su inaudito talento humorístico.

Con motivo de los 90 años desde su nacimiento el 20 de marzo de 1936 en Madrid, esta lista rescata 5 de sus películas imprescindibles... y una serie inolvidable. Todas ellas pueden verse en FlixOlé.

EL POBRE GARCÍA

En 1961, Lina Morgan debutó en la gran pantalla junto a Tony Leblanc, otra leyenda del cine español, que también dirige y firma el guion de El pobre garcía. La actriz da vida en la película a Conchita, que mantiene una relación secreta con el personaje de Leblanc, uno de los empleados de la empresa de su padre.

LA GRADUADA

Lina Morgan encarna en esta comedia de 1971 a una chica de provincias que comienza una nueva vida en la ciudad, donde deberá afrontar dificultades y penurias que no esperaba. Completan el reparto Florinda Chico, José Luis López Vázquez o José Sacristán, entre otros.

DOS CHICAS DE REVISTA

Estrenada en 1972, esta comedia musical dirigida por Mariano Ozores sigue a Catalina (Lina Morgan) y Alicia (Dyanik Zurakowska), dos jóvenes bailarinas debutantes que se conocen en un casting. Cuando Catalia se percata de las dotes artísticas de su amiga, hará todo lo que esté en su mano para ayudarla.

SEÑORA DOCTOR

En esta comedia de 1974, Lina Morgan se pone una vez más bajo la dirección de Mariano Ozores para, esta vez, dar vida a Elvira Ruiz, una "señora doctor" que comienza a trabajar en un pequeño pueblo rural, donde la gente no está acostumbrada a ver a una mujer ejerciendo una profesión así. Las reticencias de los pacientes a relatarle sus problemas médicos la empujarán a adoptar métodos poco ortodoxos.

HERMANA, ¿PERO QUÉ HAS HECHO?

Dirigida por Pedro Masó y estrenada en 1995, esta película marcó la reaparición de Lina Morgan en la gran pantalla casi dos décadas después de Ésta que lo es... En Hermana, ¿pero qué has hecho?, Lina Morgan y Tote García Ortega dan vida a dos monjas que cometen un espectacular atraco. A la policía no le cuesta demasiado dar con ellas, pero el caso se complica cuando aparece Trini... la hermana gemela de una de ellas.

HOSTAL ROYAL MANZANARES

A finales de los 90, cuando la audiencia ya comenzaba a fragmentarse con la aparición de las televisionies privadas en España con el desembarco de Antena 3 y Telecinco, Hostal Royal Manzanares logró cautivar al público, alcanzando desorbitadas cuotas de pantalla capítulo a capítulo. La serie, de 73 episodios emitida entre 1996 y 1998, sigue las andanzas del personaje de Lina Morgan, que se muda a un hostal regentado por su tía donde convivirá con huéspedes de lo más variopintos.