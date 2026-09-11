25 años del 11-S: 11 películas, 2 documentales y 1 serie para recordar (y entender) los atentados de las Torres Gemelas

25 Años Del 11-S: 11 Películas, 2 Documentales Y 1 Serie Para Recordar Los Atentados De Las Torres Gemelas - COLUMBIA/CONTACTO/PARAMOUNT

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Los ataques, perpetrados por Al Qaeda, marcaron un antes y un después en la historia contemporánea. A lo largo de los años, la tragedia, que fue retransmitida en directo dejando 3.000 muertos e impactantes imágenes, ha sido llevada a la gran pantalla en numerosas ocasiones, siendo también objeto de varios documentales y formando parte, como mención directa o influencia, de incontables ficciones.

Son muchos los ángulos desde los que se ha contado lo sucedido, con películas centradas en el punto de vista de las víctimas o sus familiares; otras enfocadas en los autores de los ataques y otras siguiendo a aquellos que acudieron a ayudar en los momentos más críticos.

Algunos largometrajes se centran en el secuestro de los aviones y su colisión con el World Trade Center, otros exploran las secuelas físicas y psicológicas del atentado y otros abordan la caza de los responsables y la lucha contra el terrorismo. Algunos relatos son biográficos y otros, narran una historia inventada en su mayor parte, pero todos ofrecen su propia visión de la tragedia y sus consecuencias.

11'09''01 - 11 DE SEPTIEMBRE (2002)

Película compuesta por once historias diferentes alrededor del atentado, dirigidas por once cineastas diferentes (entre ellos Amos Gitaï, Sean Penn, Alejandro González Inárritu, Youssef Chahine y Samira Makhmalbaf).

THE GUYS: EL CORAJE DE TODOS (2002)

Dirigida por Jim Simpson y protagonizada por Sigourney Weaver y Anthony LaPaglia, la película sigue a un capitán de bomberos que pierde a ocho de sus hombres en el derrumbamiento del World Trade Center y conoce a una periodista que se ofrece a escribir sus elegías.

FARENHEIT 9/11 (2004)

Dirigida por Michael Moore, Farenheit 9/11 se hizo con la Palma de Oro a mejor película en el Festival de Cannes. El documental toma como punto de partida la elección de George W. Bush en el año 2000, explorando cómo su Administración usó el 11-S en beneficio propio.

LA CÉLULA DE HAMBURGO (2004)

El filme, dirigido por Antonia Bird, pone su mirada en aquellos que perpetraron los atentados. Se trata de un relato ficticio sobre cómo unos estudiantes se acabarían convirtiendo en los terroristas suicidas responsables de uno de los mayores traumas de la historia reciente de Estados Unidos.

UNITED 93 (VUELO 93) (2006)

El vuelo 93 de United Airlines fue uno de los cuatro aviones secuestrados el 11-S, siendo el único de ellos que no alcanzó su objetivo. La película de Paul Greengrass contó con el apoyo de las familias de los pasajeros fallecidos y pretende recrear lo sucedido.

CAMINO A GUANTÁNAMO (2006)

Michael Winterbottom y Mat Whitecross ganaron el Oso de Plata a mejor dirección en el Festival de Berlín por esta película protagonizada por Riz Ahmed. La historia se centra en unos amigos británicos de origen pakistaní que fueron encerrados en Guantánamo y posteriormente, tras dos años de humillaciones, puestos en libertad sin cargos.

WORLD TRADE CENTER (2006)

Nicolas Cage y Michael Peña son dos policías que intentan ayudar a los afectados por el 11-S en este filme dirigido por Oliver Stone.

MI NOMBRE ES KHAN (2010)

Película india que sigue la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger que es detenido como sospechoso tras los atentados del 11-S.

TAN FUERTE, TAN CERCA (2011)

Basada en la novela homónima de Jonathan Safran Foer, la cinta sigue a un niño que perdió a su padre en la tragedia del World Trade Center. Stephen Daldry ejerció de director y Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock y Viola Davis formaron parte del reparto.

LA NOCHE MÁS OSCURA (ZERO DARK THIRTY) (2012)

Zero Dark Thirty hace referencia a la hora (las 00:30 de la madrugada del 2 de mayo de 2011) en que el comando SEAL de los marines entró en la residencia donde se ocultaba Osama Bin Laden junto a su familia. La película, dirigida por Kathryn Bigelow y protagonizada por Jessica Chastain, se centra en la operación militar para dar caza al líder de Al-Qaeda.

THE LOOMING TOWER (2018)

Miniserie creada por Alex Gibney, Dan Futterman y Lawrence Wright basada en la novela ganadora de un Pulitzer de Wright. A lo largo de sus capítulos aborda la creciente amenaza de Al Qaeda y Bin Laden a finales de los 90 y la rivalidad del FBI y la CIA.

THE REPORT (2019)

Película dirigida por Scott Z. Burns que cuenta la investigación real liderada por Daniel Jones (en el filme, encarnado por Adam Driver) sobre el programa de interrogación y detención de la CIA tras el 11-S y que reveló métodos brutales y torturas.

WORTH (2020)

La cinta está inspirada en la historia real de Kenneth Feinberg (interpretado por Michael Keaton), el abogado elegido por el Congreso para liderar el Fondo de Compensación de Víctimas del 11-S.

MOMENTOS DECISIVOS: EL 11-S Y LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO (2021)

Miniserie documental que a lo largo de sus cinco episodios repasa la historia de los atentados, desde los orígenes de Al Qaeda hasta la contundente respuesta de Estados Unidos tras el ataque.