14 frases geniales de Antonio Gasset en Días de Cine

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Este 29 de septiembre la prensa cinematográfica se viste de luto por la muerte Antonio Gasset, el periodista, crítico e icónico director y presentador de 'Días de cine', el emblemático programa nocturno de La 2 de TVE. Reconocido por la profesión -durante su etapa con el programa este obtuvo un Iris y un Ondas y en 2011 fue galardonado con el Premio Alfonso Sánchez de la Academia de Cine-, sus míticas frases forman parte de la cultura popular española.

Director de 'Días de cine' entre 1994 y 2007, famosas eran sus maneras de dar entrada a los espacios publicitarios. El "llegó el momento de la pausa" que precedía a alguna singular y aguda frase se convirtieron en todo un clásico y un sello no solo del programa, sino del propio Gasset, cuyo ingenio y humor fueron siempre reconocidos tanto por la profesión como por el público.

"Una de mis principales adicciones es el humor. Me ha salvado de grandes catástrofes. Esto, unido a una cierta socarronería y mala uva propias de mí, me movieron a hacer esos comentarios. En los años que llevo haciendo entradillas, nunca he dedicado más de cinco minutos a pensar qué voy a decir", declaraba.

He aquí una selección de sus frases más populares, aquellas que hicieron de su estilo uno de los más reconocidos de la prensa cultural.

. "Buenas noches. Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso a algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica, tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión".

· "Llegó el momento de la pausa. Continuad si queréis en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuajes y salarios insuficientes. Nosotros, aquí, haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre".

· "Llegó la pausa, propicia para daros, si queréis, un paseo por 'Buenafuente', pero, regresad en seguida. Él ya tiene suficiente audiencia. Es más, debería obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por 'Días de cine'. Nos vendría muy bien a nosotros, también a ellos y Buenafuente apenas lo notaría".

· "Llegó la pausa desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, ¡sorpresa!, alguna película con interés".

· "Sed buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de las pastillas, creyó ver al presidente George W. Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado".

· "Como no sabíamos a qué dedicar algunos minutos del programa, dada la calidad de la mayoría del cine que se estrena, hemos echado mano de la hemeroteca".

· "Llegó el momento de la pausa. Podéis aprovechar para tomar decisiones sabias como, por ejemplo, casaros. Más ahora que en España ya se puede casar cada uno con quien quiera, tenga el sexo que tenga".

· "Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que, salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver Días de cine".

· "Llegan las novedades del DVD, nuestra tabla de salvación ahora que acudir a las salas se ha convertido en un suplicio en muchas ocasiones, dada la pérdida de aquellos que unos pocos que seguimos valorando: la buena educación y el respeto al prójimo".

· "Llegó la pausa, todo desde esta plataforma patria que es este disparate maravilloso en ocasiones y algo avergonzante en otras llamado España. ¿Cuándo se enterarán los políticos que la verdad absoluta no existe?"

· "Días de cine, este programa tan esquizofrénico que se anuncia los jueves, pero se emite los viernes".

· "Llegó la pausa. Apta para cualquier actividad física o intelectual, como estiramientos musculares, yoga tántrico o tender la colada. También meditar, que hacemos frente a este peligroso aparato llamado televisor".

· "Y, cómo no, un nuevo corte de publicidad. La mejor, aunque parece necesaria según gente inteligente -no como yo-, forma de perder audiencia".

· "Llegó la primera pausa o, lo que es lo mismo, la felicidad para algunos de vosotros, cuya pasión por el cine se limita a las fantasías y deseos de establecer algún tipo de relación íntima con sus protagonistas".