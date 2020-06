10 películas inspiradas en hechos reales... que son mentira

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

"Una película basada en hechos reales". Esta frase actua, en no pocas ocasiones, como un enorme reclamo para atraer al espectador que, al saber que lo que va a ver en pantalla sucedió en realidad, siente como su atracción, y su atención, se multiplica. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una cinta se anuncia como tal pero adultera aspectos esenciales de la historia en la que se basa?

Es obvio que, aunque una película está basada en hechos reales, nunca será 100% fiel a lo que ocurrió, esa es una suerte cinematográfica que corresponde al género documental. Pero hay ocasiones en las que, además de existir las licencias creativas propias del salto a la gran pantalla, cualquier parecido con la realidad de la que partía la película pasa a ser simple coincidencia.

Con lo cual, la etiqueta "basada o inspirada en hechos reales" acaba convirtiéndose en poco un reclamo publicitario. Estos son 10 películas que fueron vendidas como historias basadas en hechos reales... que nunca ocurrieron.

HOSTEL (2005)

Eli Roth declaró que la idea de 'Hostel' se le vino mientras nada en la piscina de Quentin Tarantino. Ese día leyó una noticia en Internet de una web de vacaciones en Tailandia donde los clientes pagaban para asesinar a personar. Decidido primero a hacer un documental de ello, finalmente optó por utilizar esa noticia para crear una película de ficción.

El problema está en que esa web era falsa (no hay que creerse todo lo que está en la red). Pese a ello, Roth decidió seguir promocionando la cinta como inspirada en hechos reales, provocando una gran indignación en República Checa y Eslovaquia, donde se rodó la película, al ofrecer una imagen distorsionada de la vida en los países de Europa del Este.

EL PATRIOTA (2000)

'El patriota' narra la historia del capitán Benjamin Martin (Mel Gibson) un hombre que acaba luchando en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El filme utilizó la vida de varias personas reales para crear Martin, Roland Emmerich se inspiró en Thomas Sumter, Daniel Morgan, Nathanael Greene, Andrew Pickens y Francis Marion.

La principal crítica vino de que se utilizó solo los elementos positivos de cada uno de ellos, omitiendo aspectos muy graves de algunos de ellos. Por otro lado, muy criticado fue el retrato que Emmerich dio de los británicos, convirtiéndolos en seres crueles e inhumanos y ofreciendo una imagen muy distorsionada de lo que pasó durante el conflicto bélico.

21 BLACKJACK (2008)

El caso de '21 blackjack' es curioso, la cinta de Robert Luketic está basada en el libro 'Bringing Down the House' de Ben Mezrich, que supuestamente tenía como referencia a un grupo que se dedicaba a calcular las probabilidades para ganar en los diferentes casinos de Las Vegas. Sin embargo, el propio libro se descubrió que, realmente, tomaba algunas referencias reales y que la supuesta banda que lo protagonizaba era ficción.

Con lo cual, lo mostrado en la cinta no tenía, para nada, hechos reales como base, además de estar interpretada por actores caucásicos, mientras que en el libro de Mezrich eran asiáticos, aunque ese detalle, teniendo en cuenta que no eran hechos reales al fin y al cabo, ya no tenía tanta importancia.

LA CUARTA FASE (2009)

A esta película le viene ni que pintada la frase "No dejes que la realidad te estropee un buen titular". Más allá de lo poco ético que puede resultar vender una película con la premisa de estar basadas en hechos reales, que no lo está.

La principal crítica de esta cinta de ciencia ficción protagonizada por Milla Jovovich fue que para darle verosimilitud a que narraba auténticas historias de misteriosas desapariciones de personas en Alaska a finales de los 90 e inicios de los 2000, la productora llegó a crear una web donde publicaba noticias falsas de varios periódicos de Alaska que sí existían, además de manipular informaciones de auténticas desapariciones y suicidios de la zona, para darles ese toque 'fantástico' que buscaba. Finalmente, la productora fue demandada.

EL CÓDIGO DA VINCI (2006)

Si hay una película que ejemplifica muy bien el fingir estar basada en hechos reales, esa es 'El código Da Vinci'. Pese que tres décadas antes de la publicación del best-seller de Dan Brown se desmontaron sus tesis, al demostrarse que tal código, como otro libro en el que se basa la novela de Brown, 'Santa sangre y Santo grial', eran falsos, Brown prefirió hacer creer que eran tesis verdaderas, algo que también reproduce la película. En más de una ocasión, ha tenido que desmentirse que debajo de la Pirámide del Museo del Louvre esté enterrada María Magdalena.

LA MORADA DEL MIEDO (2005)

Esta versión de 'Terror en Amityville' se basaba en uno de los casos más conocidos de la crónica negra de Estados Unidos. En 1974, un chico de 23 años, Ronald DeFreo, asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos. Condenado a cadena perpetua, tal fue el horror de los crímenes, que surgió la leyenda urbana de que sus fantasmas vivían en la casa, rumor que comenzó con los siguientes inquilinos del inmueble, la familia Lutz, que sintió una fuerza sobrenatural en la casa.

Aunque la leyenda urbana haya sido la causante el inicio de una exitosa saga de terror, 'Expediente Warren', lo cierto es que, tras el incidente de los Lutz, no se ha reportado ningún tipo de suceso extraño en dicha casa.

MOTHMAN: LA ÚLTIMA PROFECÍA (2002)

Tanto la película como el libro en el que se basa, enlazan los avistamientos de una extraña criatura con alas de polilla y cuerpo humanoide con el colapso del puente Silver Bridge en Point Pleasante, Virginia Occidental (Estados Unidos). Más allá de que no haya confirmación de que los avistamientos hayan sido reales, la película y el libro omiten deliberadamente el motivo del derrumbe, en el que fallecieron 46 personas. Se descubrió que el puente cayó debido a un mal mantenimiento y aun fallo de una de las placas de la cadena de suspensión.

SALVAR AL SOLDADO RYAN (1988)

Es verdad que 'Salvar al soldado Ryan' nunca presumió en estar basada en hechos reales. La película sí toma de referencia el caso de los hermanos Niland, dos ellos muertos durante el desembarco de Normandía, mientras que otro fue dado por muerto en el Pacífico. Eso hizo que solamente uno, destinado en Francia, volviese con vida, pero su regreso fue mucho más tranquilo que en la misión de la película de Spielberg.

Además, el hermano dado por muerto apareció con vida en un campo de prisioneros de guerra en Birmania. Por otro lado, a diferencia de la película, la madre de los Niland no se había quedad sola, puesto que se habían quedado con ella sus dos hijas.

THE KING (2019)

La película de David Michôd afirma estar basada en hechos reales, en la vida de Enrique V de Inglaterra y su conflicto con Francia en la Guerra de los Cien Años. Pero, realmente, su inspiración fueron las obras de William Shakespeare basadas en la vida de este monarca, desde su infancia hasta su muerte.

Como los historiadores saben, Shakespeare se tomó muchas licencias creativas para narrar los motivos de la guerra y las hazañas del monarca. Michôd, además, se toma más licencias aun, provocando que la frase "basada en hechos reales" carezca de sentido.

ASESINOS DE ÉLITE (2011)

Hubiera sido genial que 'Asesinos de élite' se hubiera inspirado libremente en el libro 'The Feather Men' de Ranuplh Fiennes, pero no fue así. La película se vendió como basada en hechos reales, cuando Fiennes fue denunciado por los familiares de los soldados muertos que describe en su escrito, debido a que sus muertes realmente no sucedieron como narraba.