10 películas imprescindibles de Bill Murray, que cumple 75 años

Bill Murray, el protagonista de títulso tan emblemáticos como Cazafantasmas, Atrapado en el tiempo, Lost in Translation o Flores rotas, cumple 75 años.

El actor, que tiene una envidiable trayectoria, debutó en 1979 con Los incorregibles albóndigas (Meatballs) y desde entonces se convirtió en uno de los rostros más carismáticos de Hollywood. Pero antes ya despuntaba con su particular y punzante sentido del humor como parte de la no menos irreverente cantera de Saturday Night Live, donde participó desde 1975 hasta 2018.

Murray cosechó un gran éxito durante los 80 y 90 con cintas como Los fantasmas atacan al jefe, Vaya par de idiotas o Un elefante llamado Vera, donde dio rienda suelta a su desenfadado sentido del humor, convirtiéndose en uno de los mejores actores de comedia de su generación hasta los 2000, cuando se lanzó a explorar su faceta más dramática. Una etapa que estuvo marcada por su papel junto a Scarlett Johansson en Lost in Translation, de Sofía Coppola, que le reportó al actor un merecido reconocimiento, además de su primera y única nominación al Oscar.

Además, también inició una fructífera colaboración con Wes Anderson, de la cual sobresalen los filmes Viaje a Darjeeling, The Life Aquatic, Asteroid City y, más recientemente, El esquema fenicio, además de ponerse también a las órdenes de Jim Jarmusch en Los muertos no mueren, su tercera película juntos tras Flores rotas y Los límites del control.

Cabe destacar, por otro lado, que el intérprete también dio el salto al UCM en 2023 con un cameo en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, donde encarnó a Lord Krylar y retomó brevemente el papel de Peter Venkman en Cazafantasmas: Más allá y su secuela, Imperio helado.

Dada su dilatada y extensa filmografía, repasamos las 10 películas imprescindibles de Bill Murray.

LOS INCORREGIBLES ALBÓNDIGAS (1979)

Murray ya desprendía desparpajo y frescor a raudales en su debut en la gran pantalla, Los incorregibles albóndigas, una disparatada comedia donde, bajo la batuta de Ivan Reitman, interpretaba a un monitor de campamento de lo más sorprendente.

EL CLUB DE LOS CHALADOS (1980)

Estrenada en 1980, El club de los chalados mezclaba la comedia deportiva con el desvergonzado sentido del humor de sus estrellas, como Rodney Dangerfield, Chevy Chase y Bill Murray, quien destacó interpretando a un jardinero que inicia una disparatada batalla con un topo en el campo de golf.

CAZAFANTASMAS (1984)

Cuatro años después de El club de los chalados, Murray volvió a trabajar con Harold Ramis en Cazafantasmas. El actor saltó al estrellato con su papel del mordaz, pero carismático, doctor Peter Venkman en la que sería la primera entrega de una franquicia que mezclaba comedia con terror y reunió a un elenco de grandes estrellas como Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Rick Moranis y Ernie Hudson.

ATRAPADO EN EL TIEMPO (1993)

Ramis volvió a dirigir a Murray en Atrapado en el tiempo, que se ha convertido en una de las cintas más icónicas del intérprete. En ella da vida a Phil Connors, el hombre del tiempo de un canal televisivo que ha de cubrir el Día de la Marmota de Punxsutawney, y tras una tormenta se despierta atrapado en un bucle temporal del que intentará salir por todos los medios.

ACADEMIA RUSHMORE (1994)

Academia Rushmore es considerada por muchos como la primera gran película de Wes Anderson y el comienzo de su colaboración con Murray. En ella da vida a un secundario que rivaliza con el protagonista, un adolescente, por el amor de la misma mujer.

LOST IN TRANSLATION (2003)

El drama con pinceladas de comedia romántica de Sofía Coppola, Lost in Translation, mostró la faceta más seria de Murray. La trama gira en torno a Bob Harris, un actor en decadencia que acepta una oferta para rodar el anuncio de un whisky japonés en Tokio; allí, en medio de su crisis, conocerá a Charlotte (Scarlett Johansson), con quien, inesperadamente, conecta a través de su soledad.

LIFE AQUATIC (2004)

Bajo la dirección de Wes Anderson, Bill Murray dio vida en Life Aquatic a Steve Zissou, un oceanógrafo decidido a vengar la muerte de un amigo a manos de un tiburón, enrolando como tripulación a su esposa, una periodista y un joven que se supone es su hijo.

FLORES ROTAS (2005)

Jim Jarmusch dirigió a Bill Murray en su propia versión de la mítica figura de Don Juan, también escrita por él. En la película, tras la ruptura con su pareja, interpretada por Julie Delpy, Don Johnston recibe una carta anónima que revela que tiene un hijo. A partir de ese instante, viajará para reencontrarse con sus antiguas conquistas y descubrir cuál es la madre.

ST. VINCENT (2014)

Estrenada en 2014, Murray interpreta en St. Vincent a un jubilado cascarrabias al que le gusta el alcohol y las apuestas, que termina entablando amistad con Oliver, el hijo de 12 años de Maggie, su nueva vecina y madre soltera, quien tras mudarse a Brooklyn debe echar muchas horas en su trabajo.

LOS MUERTOS NO MUEREN (2019)

Murray volvió a ponerse a las órdenes de Jarmusch en 2019 con Los muertos no mueren, comedia de terror en la que da vida a Cliff Robertson, el jefe de la policía en la pequeña localidad de Centerville, donde los lugareños son asediados constantemente por zombies.