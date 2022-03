10 películas esenciales de José Luis López Vázquez que puedes ver ya en FlixOlé

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El 11 de marzo de 1922 nacía en Madrid José Luis López Vázquez, icono del cine español y protagonista de algunos de sus títulos más recordados de la historia que hoy cumpliría 100 años.

Siendo "un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo" o yendo "a por las suecas", este hijo de una modista y de un funcionario público se convirtió película a película en un referente de la comedia ligera más exitosa en la España de los 60 y 70. Galardonado con un único y a todas luces insuficiente Goya, el premio de Honor que recibió en 2004, su versatilidad le permitió también brillar en otros registros de la mano de cineastas como Carlos Saura, Jaime de Armiñán o, cómo no, Luis García Berlanga.

Celebramos el centenario de José Luis López Vázquez recordando una decena de trabajos esenciales en su rica filmografía. Diez títulos que están disponibles en FlixOlé, la plataforma de streaming del cine español, que cuenta con un ciclo monográfico del actor.

Una nutrida colección compuesta por más de un centenar de títulos en los que participó el legendario interprete, fallecido el 2 de noviembre de 2009 a los 87 años, y de los que en CulturaOcio.com destacamos 10 joyas y, por supuesto, una cabina.

EL PISITO (1958)

Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry dirigen esta negrísima y ácida comedia que inicia el repaso a los títulos fundamentales de López Vázquez que en este caso interpreta a Rodolfo, un joven que busca desesperadamente un piso para poder casarse con su novia Petrita con la que lleva ya muchos años de relación. La solución: que el joven contraiga matrimonio con la anciana doña Martina para que, a su muerte, los derechos sobre la vivienda, y su favorable contrato de arrendamiento, pasen a Rodolfo.

PLÁCIDO (1961)

Estamos aquí no solo ante una de las obras cumbre de Luis García Berlanga, no en vano estuvo nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa y a la Palma de Oro en Cannes, sino también ante la que es, posiblemente, la película española navideña por excelencia. Un retrato social lleno de sarcasmo y maestría cinematográfica esencial para entender toda una época.

ATRACO A LAS TRES (1962)

El gran José María Forqué dirige esta comedia en la que López Vázquez forma junto a Cassen y Gracita Morales un desastroso trío de atracadores. Tres trabajadores que, para resarcirse tras el despido de su querido director y en respuesta a sus precarias condiciones laborales, intentan desfalcar la sucursal bancaria en la que trabajan. Un filme descacharrante que dejó para la posteridad una frase: "Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo...".

SOR CITROËN (1967)

Sirva la inclusión de esta entrañable comedia en nuestra lista como reconocimiento, no solo a la también eterna Gracita Morales, sino a todas esas películas populares en las que coincidieron y que, como este filme dirigido por Pedro Lazaga, sirvieron para arrancar carcajadas a todo un país durante décadas con títulos tan míticos como 'Objetivo bi-ki-ni', 'Cómo está el servicio', 'Operación cabaretera', 'Vacaciones Para Ivette', 'Un vampiro para dos' o 'Historias de la televisión'.

LA PRIMA ANGÉLICA (1973)

López Vázquez protagoniza junto a Lina Canalejas uno de los filmes más aclamados de Carlos Saura con el que ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes en 1974. La película relata la conmovedora historia de Luis, un hombre soltero de mediana edad con grandes inquietudes intelectuales que, con motivo de la muerte de su madre, regresa a su Segovia natal donde la asaltan los viejos recuerdos y el amor que sentía por su prima, Angélica.

MI QUERIDA SEÑORITA (1972)

En la cinta dirigida por Jaime de Armiñán, un clásico de la Transición, López Vázquez interpreta a Adela, una mujer soltera de provincias que no entiende por qué se tiene que afeitar y cuyo mundo se viene abajo cuando el médico le dice que en realidad es un hombre. Se trata de una de las interpretaciones más complejas y alabadas de la carrera del actor que logró que la película estuviera nominada Oscar al mejor filme de habla no inglesa y con la que ganó el premio al mejor actor en el Festival internacional de Chicago.

LA ESCOPETA NACIONAL (1978)

La finca 'Los Tejadillos' del marqués de Leguineche, interpretado por un delirantemente genial Luis Escobar, es el escenario donde arranca la Trilogía Nacional de Berlanga en la que López Vázquez da vida al hijo del aristócrata. El propio Berlanga y Rafael Azcona firman un guión con mucho colmillo plagado de situaciones absurdas y disparatadas y, cómo no, de inevitables alusiones al Imperio austrohúngaro.

PATRIMONIO NACIONAL (1981)

La segunda entrega de la Trilogía Nacional de Berlanga también es otro de esos títulos imprescindibles en la filmografía de López Vázquez que vuelve a interpretar a Luis José, el hijo del marqués de Leguineche que ahora, tras la muerte de Franco, regresa de su 'exilio' en el campo a su palacio de Madrid para intentar retomar su acomodada cortesana de antaño.

TODOS A LA CÁRCEL (1993)

Esta comedia carcelaria, en la que interpreta a un singular sacerdote, fue el último trabajo de López Vázquez a las órdenes del legendario Berlanga. José Sazatornil, José Sacristán, Agustín González, Juan Luis Galiardo o Manuel Alexandre son otros de los mitos que completan el reparto de esta ácida sátira se adentra en la cárcel Modelo de Valencia donde una serie de políticos y personalidades se dan cita con motivo del Día Internacional del Preso de Conciencia.

LUNA DE AVELLANEDA (2004)

Su último gran trabajo lo filmó a las órdenes del oscarizado director argentino Juan José Campanella en este brillante drama constumbrista protagonizado por Ricardo Darín con el fútbol como telón de fondo.

BONUS: LA CABINA (1972)

En esta pieza de culto, ganadora de un Emmy, López Vázquez encarna a un desesperado hombre se queda atrapado en una cabina de teléfono sin poder salir. Con guión de Antonio Mercero y José Luis Garci y dirección del propio Mercero, este evocador mediometraje, que logró esquivar la censura franquista, refleja como pocos la angustia e impotencia del ciudadano de a pie que es encerrado sin explicación.