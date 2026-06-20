Zetak reúne a 40.000 asistentes y 275 artistas en su primera noche de 'Mitoaroa III' en Bilbao

Bilbao, 20 de junio de 2026. Zetak ofreció en la noche de este viernes en San Mamés (Bilbao) el primero de sus dos conciertos de 'Mitoaroa III' con sold out y la presencia de 40.000 asistentes y 275 artistas participantes. Al espectáculo se unieron artistas como Samantha Hudson o Marcos Grison (La Revuelta) además de variadas personalidades de la cultura artística vasca. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando los ex-futbolistas Jose Ángel Iribar (Athletic Club) e Inazio Kortabarria (Real Sociedad) rememoraron portando una ikurriña el derbi de Atotxa de 1976 cuando, siendo ambos capitanes de los dos equipos, salieron llevando la bandera vasca sin ser todavía esta legal, un acto "valiente y símbolico de desobediencia" que sirve como "una transición viva de la memoria cívica" para nuevas generaciones, según ha valorado la organización del acto. En esta ocasión, la bandera navarra se ha sumado también al acto reivindicativo. (Fuente: Imágenes Cedidas)