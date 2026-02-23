Zaragoza se adelanta al bicentenario de Goya con una exposicion en La Lonja en 2027

Zaragoza, 23 de febrero de 2026. La Lonja de Zaragoza se adelantará a la celebración del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya, y en 2017 acogerá una exposición con unas 120 obras de distintos autores en los que ha influido el artista de Fuendetodos y 8 piezas serán del propio autor, de las que 6 son cedidas por el Museo del Prado y las otras dos proceden de Valencia y de la Hispanic Society of America, a las que se sumarán otras tantas estampas que reflejan la influencia que ejerció en el extranjero, ha avanzdo la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.