Madrid, 28 de noviembre de 2026. La jornada VolunFest 2026, organizada por Vocam este 28 de noviembre con motivo del Día Internacional del Voluntariado, reúne a sus 81 entidades para celebrar y reconocer la labor del voluntariado madrileño. Según ha explicado su presidente, Francisco Gañán, el encuentro busca felicitar a las organizaciones y, especialmente, a los voluntarios por estar presentes en todos los lugares donde la gente los necesita. Además, la cita tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad los distintos tipos de voluntariado y atraer a nuevas entidades no federadas para ofrecerles apoyo e información sobre subvenciones con los que desarrollar sus proyectos.