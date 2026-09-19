Visitantes de la Exposición de Autobuses Clásicos: "cuendo era pequeña yo me subía al 47"

Barcelona, 19 de septiembre de 2026. Algunos visitantes de la Exposición de Autobuses Clásicos, destacan el 47 entre las piezas de la colección: "yo no es solo por la película; a mi me llama la atención porque lo tomaba de pequeña", señala Anna Montes. Otro visitante, Arturo Carles, destaca "la cuestión sentimental" de ver un vehículo en el que él mismo se subía en su infancia. Como en otras ediciones anteriores, a parte de los vehículos clásicos, los curiosos podrán observar los autobuses de última generación gas natural comprimido, híbridos y eléctricos puros, hidrógeno que se han incorporado recientemente en la flota de TMB.