Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras: "La literatura siempre está ahí para no aburrirme"

Barcelona, 27 de octubre de 2026.
El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas, galardonado este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, ha agradecido la distinción, y ha señalado: "La literatura siempre está ahí para ayudar a no aburrirme".
En una rueda de prensa en la librería +Bernat de Barcelona, Vila-Matas ha dicho que su visión de la literatura es lúdica, y que conceptos que se le asocian como la metaliteratura o la a autoficción no existen: "Lo que hay únicamente es ficción".