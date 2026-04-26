València acoge el Tastarròs: Festival de paella con raciones a 5 euros, concurso y exhibiciones

Valencia, 26 de abril de 2026. La 9ª edición de la fiesta dedicada a la cultura arrocera valenciana ha vuelto a la Plaza del Ayuntamiento de València organizada por el Consejo de la "Denominación Origen Arròs de València". Mauro Ponsola, trabajador del evento, explica que más de una veintena de restaurantes cocinan sus creaciones para el público por un precio popular de 5 euros. También hay un concurso de jóvenes arroceros con premio de 1.000. Durante el evento también se puede disfrutar de exhibiciones y bailes tradicionales.