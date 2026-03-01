Urtasun agradece la acogida de Barcelona a los Goya "en un año extraordinario"

Barcelona, 1 de marzo de 2026. Declaraciones del ministro de cultura, Ernest Urtasun, momentos antes de que diera comienzo la 40ª edición de los Premios Goya, que han tenido lugar en la noche de este sábado en Barcelona. Urtasun ha querido recalcar "el momento extraordinario que vive el cine español y catalán". También ha atendido a los medios Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, que ha anunciado que ya está en marcha la reforma de la relación laboral especial del trabajo artístico.