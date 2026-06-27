El Último de la Fila afronta en Sevilla su concierto más multitudinario

Sevilla, 27 de junio de 2026. El mítico grupo de pop rock El Último de la Fila encara la recta final de su gira tres décadas después de su retirada como grupo con el antepenúltimo concierto este sábado en Sevilla, el concierto con más aforo de la gira, lo que les añade "un extra de ilusión" y prometiendo "una insurrección pacífica", que comenzó el pasado 26 de abril en Fuengirola (Málaga) y con la que han recorrido doce ciudades españolas. De cara al cierre de este regreso a los escenarios, Manolo García y Quimi Portet han revelado que "no es improbable que alguna cosilla más se haga, porque nos reímos, lo pasamos bien y encontramos un rincón cálido para nuestra vida".