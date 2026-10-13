Tucci: "Cualquiera que se dedique al arte no tiene obligación de hacer declaración política"

Madrid, 13 de octubre de 2026. Este 16 de octubre llega a Prime Video 'Masterplan', un thriller de atracos en clave de comedia protagonizado por Stanley Tucci, Victor Belmondo y Simona Tabasco. Dirigida por Thomas Vincent ('Juego de roles', 'Reacher'), la película sigue a tres ladrones que planean robar la Mona Lisa. Hablando del arte y dónde reside su valor, Tucci ha reivindicado que este no siempre tiene que ser político. "Cualquiera que se dedique al arte no tiene la obligación de hacer una declaración política", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press. "El arte es una forma de autoafirmación biológica. El arte es dejar tu huella. Y, en ese sentido, es una historia. Sea cual sea esa historia. Eso es todo", indica.