Trinidad Nogales (MNAR): "En el mundo romano cualquier celebración iba acompañada de la música"

Badajoz, 4 de julio de 2026. Declaraciones de Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano y comisaria de la exposición 'Mvsica et choreae: Música y Danza en la Antigüedad' enmarcada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, quien ha incidido en que ambas manifestaciones artísticas eran "consustanciales en el teatro en la Antigüedad". "Los textos que se recitaban en las obras llevaban un ritmo y se acompañaban de la expresión corporal", además "la música, la expresión corporal son importantes en toda la historia de la humanidad. En el mundo romano, como en la actualidad, cualquier celebración humana iba siempre acompañada de la música ", ha añadido sobre la muestra que acoge el propio museo.