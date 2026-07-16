'Tres de más', la nueva comedia veraniega que habla sobre la conciliación laboral

Madrid, 16 de julio de 2026. El próximo 24 de julio llega a los cines 'Tres de más', una comedia familiar dirigida por Mar Olid y protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. La película, remake de la exitosa cinta italiana de Fabio De Luigi titulada 'Tre di troppo', sigue a Julia y Ernesto, que presumen de tener una vida ideal sin hijos pero que, de la noche a la mañana, se encuentran con tres niños en su casa. La nueva realidad de la pareja conlleva varios cambios, algunos de ellos relacionados con el entorno laboral, en el que surge el problema de la conciliación, un tema sobre el que los actores del filme han reflexionado. (Fuente: Warner Bros/Europa Press)